Muere icónico actor mexicano Otto Sirgo: El actor que conquistó a la TV con "Rosa salvaje" y "Lazos de amor"

30 sept. 2026 - 15:11 hrs.

¿Qué pasó?

El mundo de las telenovelas mexicanas está de duelo por la muerte del actor Otto Sirgo, quien desarrolló una extensa carrera en televisión, teatro y cine a lo largo de más de cinco décadas.

La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó el fallecimiento del intérprete a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. La organización, sin embargo, no entregó detalles sobre las causas ni las circunstancias de su muerte.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Otto Sirgo, miembro de nuestro Sindicato. Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y compañeros. Descanse en paz”, mencionó la asociación.

Su trayectoria en telenovelas

Sirgo nació el 19 de diciembre de 1946 en La Habana, Cuba, en una familia vinculada por generaciones a la actuación. Era hijo del también actor Otto Sirgo y de la actriz Magda Haller, además de nieto por parte materna de la actriz Conchita Gentil Arcos.

Su llegada a México ocurrió en 1968, año en que debutó en la telenovela “Honor y orgullo”. A partir de entonces, comenzó una trayectoria que incluyó cerca de 50 producciones, entre ellas “La cruz de Marisa Cruces”, “El amor tiene cara de mujer” y “La venganza”.

Uno de sus papeles más recordados llegó en 1987 con “Rosa salvaje”, donde interpretó a Ángel de la Huerta, personaje de la producción protagonizada por Verónica Castro. También formó parte de “Los ricos también lloran”, “Alcanzar una estrella” y “Lazos de amor”, producción con la que alcanzó el rango de primer actor.

A lo largo de su carrera, Sirgo también participó en unas 30 obras de teatro y una decena de películas.

Otto Sirgo en Rosa Salvaje

Su etapa tras dejar Televisa

En 2017, Televisa eliminó los contratos de exclusividad para varios de sus actores, entre ellos Otto Sirgo. Ese mismo año, el intérprete fundó junto a otros colegas Talento Libre Latino, un colectivo de actores independientes que buscaba aceptar proyectos sin importar el país o la televisora productora.

Tras finalizar su exclusividad con Televisa, Sirgo se incorporó a Telemundo para participar en la serie “Enemigo íntimo”. También tuvo una actuación especial en “Ingobernable”, producción de Netflix.

En 2019, volvió a formar parte de una producción de Televisa al integrarse al elenco de “Ringo”, pese a la ruptura de su contrato de exclusividad años antes.