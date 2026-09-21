21 sept. 2026 - 13:40 hrs.

¿Qué pasó?

México anunció restricciones al uso de celulares en escuelas primarias y secundarias, una medida que busca reducir las distracciones en el aula y limitar el impacto de las pantallas en los alumnos.

La disposición entrará en vigencia la primera semana de noviembre. Los jóvenes no podrán usar este tipo de dispositivos durante las horas de clase o el recreo, salvo casos de emergencia o actividades docentes previamente planificadas.

"El objetivo es recuperar la creatividad y evitar este uso indiscriminado de las pantallas que, particularmente vinculado con las redes sociales, puede tener impactos muy negativos", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa diaria.

México cuenta con 34 millones de estudiantes en todo su sistema educativo. La medida se aplica obligatoriamente a la primaria y secundaria.

En preparatoria (los últimos tres años de la educación básica) y la universidad dependerán de cada institución.

El gobierno tomó la decisión tras un amplio debate con especialistas, docentes y autoridades estatales, que incluyó los efectos de las redes sociales en niños y adolescentes.

El secretario de Educación dijo que el 81% de los maestros consultados demostraba necesaria la restricción del uso del celular.

Brasil y Chile prohíben el uso de celulares en sus aulas de clase. Colombia, Paraguay y también Perú tienen algún tipo de regulación.

Todo sobre México