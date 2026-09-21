Ampliar capacidad y más espacios VIP: Los cambios que está preparando el Santander Arena

21 sept. 2026 - 14:10 hrs.

¿Qué pasó?

El recinto que durante 18 años fue conocido como Movistar Arena entró en una nueva etapa. Tras el cambio de nombre a Santander Arena y el ingreso de Live Nation como socio mayoritario, sus operadores ya proyectan modificaciones para el futuro del espacio ubicado en el Parque O’Higgins.

Entre las principales ideas está aumentar su capacidad, ampliar las áreas VIP y realizar mejoras operacionales, aunque las inversiones dependerán de las condiciones de la próxima licitación de la concesión.

Más capacidad y espacios VIP

Actualmente, Santander Arena puede recibir hasta 15.500 espectadores. La intención es aumentar esa cifra, pero de manera acotada.

“Está en los planes el aumento de capacidad, pero no algo tan exagerado. Estamos hablando de entre mil y dos mil espectadores más (a la venta a público). No más que eso”, explicó en una entrevista con el Diario Financiero el gerente general de Santander Arena, Álex Rebolledo Sanhueza.

Otro de los focos está en los espacios VIP. El recinto cuenta actualmente con cuatro bares y este tipo de sectores representa cerca del 10% de su oferta.

“Lo que está pasando en el mundo en general con las arenas es que la gente está asidua a tener más experiencia, tener más salones. Hoy día nosotros tenemos cuatro bares. A lo mejor el día de mañana tener seis bares”, señaló Rebolledo.

Renovación del recinto

Los planes también consideran mejoras en la operación y en parte de la infraestructura. Entre ellas se encuentra un cambio del sistema eléctrico y modificaciones relacionadas con la movilidad universal.

“Estamos pensando en aumento de capacidad, en mejoras de espacios VIP y también en muchas mejoras operacionales, como la movilidad universal”, detalló el ejecutivo.

Por ahora, estas obras no están comprometidas dentro de la extensión vigente de la concesión. El período fue ampliado en 18 meses y se extenderá hasta el 4 de marzo de 2028, mientras que la próxima licitación será la que determine las condiciones para un eventual nuevo período.

La extensión también elevó de 7% a 10% la participación del Estado en los ingresos generados por el recinto. Rebolledo señaló que la negociación se produjo después de que la concesionaria solicitara ampliar el plazo debido a los dos años en que el recinto permaneció sin operar durante la pandemia.

Live Nation será parte de la próxima licitación

El futuro de Santander Arena también estará ligado a Live Nation. En diciembre del año pasado, la compañía estadounidense adquirió el 51% de la sociedad concesionaria, mientras el grupo Hiller conservó el 49%.

Ambas compañías participarán juntas en la próxima licitación. “Claro. Es esta sociedad la que va a participar. La sociedad que tenemos con ellos va a la extensión”, confirmó Rebolledo.

“Nosotros nos estamos asociando con alguien potente en la entretención y ellos se están asociando con alguien potente en el manejo de cómo funciona el país, las leyes, el público, cómo se comporta la gente, la experiencia”, sostuvo.

El cambio de Movistar a Santander

El recinto también estrenó nuevo nombre. Desde el pasado 5 de septiembre se llama Santander Arena, luego de que Movistar dejara el naming que mantuvo durante 18 años.

Según explicó Rebolledo, Millicom, la nueva propietaria del negocio telefónico, informó que no estaba interesada en continuar con el auspicio. Tras ello, la concesionaria buscó un nuevo socio y llegó a un acuerdo con Santander.

El contrato contempla los 18 meses restantes de la actual concesión y no establece una continuidad posterior. Eso sí, el nuevo acuerdo representa mayores ingresos para el recinto: “Sí. Paga más. Trimestral”, afirmó Rebolledo.