PDI detuvo a tres sujetos por el delito de robo con violencia y receptación en Til Til: Agredieron al morador

21 sept. 2026 - 12:33 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Bicrim Lampa detuvieron a tres sujetos por los delitos de robo con violencia y receptación, hecho ocurrido en la comuna de Til Til.

Según informó la propia policía civil, "los imputados ingresaron a un inmueble y agredieron al morador".

Además, desde la vivienda se sustrajeron diversas especies, aunque no precisaron cuáles.

Se reportó, asimismo, que durante el procedimiento "se incautaron elementos asociados al delito".

🚨Detectives de la Bicrim Lampa detuvieron a tres sujetos por los delitos de robo con violencia y receptación, en la comuna de Til Til. Los imputados ingresaron a un inmueble y agredieron al morador, sustrayendo diversas especies. Durante el procedimiento, se incautaron… pic.twitter.com/9pXkCVGYUO — PDI Chile (@PDI_CHILE) September 21, 2026

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