PDI detuvo a tres sujetos por el delito de robo con violencia y receptación en Til Til: Agredieron al morador
- Por Cristian Reyes
¿Qué pasó?
Detectives de la Bicrim Lampa detuvieron a tres sujetos por los delitos de robo con violencia y receptación, hecho ocurrido en la comuna de Til Til.
Según informó la propia policía civil, "los imputados ingresaron a un inmueble y agredieron al morador".
Además, desde la vivienda se sustrajeron diversas especies, aunque no precisaron cuáles.
Se reportó, asimismo, que durante el procedimiento "se incautaron elementos asociados al delito".
🚨Detectives de la Bicrim Lampa detuvieron a tres sujetos por los delitos de robo con violencia y receptación, en la comuna de Til Til. Los imputados ingresaron a un inmueble y agredieron al morador, sustrayendo diversas especies. Durante el procedimiento, se incautaron… pic.twitter.com/9pXkCVGYUO— PDI Chile (@PDI_CHILE) September 21, 2026
Leer más de
Notas relacionadas
- Amenazas de muerte por cobro abusivo de préstamo informal: Lo que se sabe del cantante urbano detenido en Coquimbo
- Regimiento Victoria reporta muerte de conscripto mientras se encontraba cumpliendo servicios de guardia
- Fue encontrada por su nieto y no se descarta un asalto: ¿Qué se sabe del crimen de mujer de 91 años en Pitrufquén?