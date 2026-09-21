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PDI detuvo a tres sujetos por el delito de robo con violencia y receptación en Til Til: Agredieron al morador

¿Qué pasó?

Detectives de la Bicrim Lampa detuvieron a tres sujetos por los delitos de robo con violencia y receptación, hecho ocurrido en la comuna de Til Til.

Según informó la propia policía civil, "los imputados ingresaron a un inmueble y agredieron al morador".

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Además, desde la vivienda se sustrajeron diversas especies, aunque no precisaron cuáles.

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Se reportó, asimismo, que durante el procedimiento "se incautaron elementos asociados al delito".

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