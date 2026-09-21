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Sueldos de hasta $19,8 millones: Estos son los funcionarios del Congreso que reciben los salarios más altos

¿Qué pasó?

Un total de 165 funcionarios del Congreso reciben actualmente remuneraciones brutas de $8 millones o más al mes. La cifra considera a trabajadores del Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), hecho que vuelve a poner en la palestra los altos sueldos que reciben los funcionarios del Poder Legislativo. 

Del total, 71 trabajadores pertenecen al Senado, 69 a la Cámara de Diputados y 25 a la Biblioteca del Congreso Nacional. La cifra de $8 millones se aproxima a la dieta bruta que reciben actualmente los parlamentarios, que alcanza los $8,2 millones mensuales.

Estos son los sueldos más altos del Congreso 

Entre las remuneraciones más elevadas aparecen:

  • Luis Rojas, Secretario general del Senado: $19,8 millones brutos mensuales.
  • Miguel Landeros, Secretario general de la Cámara de Diputados: $19,8 millones brutos mensuales.
  • Alejandro Turis, Jefe de Servicios Legislativos de la Biblioteca del Congreso Nacional: $13,3 millones brutos mensuales.
  • Guido Williams, Jefe de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional: $13,3 millones mensuales.

Los montos corresponden a remuneraciones brutas mensuales y forman parte del grupo de funcionarios del Congreso que reciben los salarios más elevados.

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62 funcionarios tienen un sueldo igual o superior al del Presidente de la República

La información fue dada a conocer por El Mercurio, medio que consignó que actualmente son 165 los funcionarios del Legislativo —considerando Senado, Cámara y BCN— que reciben remuneraciones equivalentes o superiores a las de senadores y diputados

Dentro de este grupo, además, hay 62 funcionarios cuyas remuneraciones son iguales o superiores al sueldo bruto del Presidente de la República, que alcanza los $11,3 millones mensuales. 

Las remuneraciones de estos funcionarios corresponden al personal propio del Congreso y no incluyen a asesores, jefes de gabinete, secretarias o choferes de los parlamentarios, quienes forman parte de los equipos de cada legislador y son financiados con recursos públicos.

Uno de los elementos asociados a estas remuneraciones es el denominado “complemento de jornada”, una asignación equivalente al 25% de la remuneración y vinculada a las características del trabajo legislativo, cuyas jornadas pueden extenderse más allá del horario habitual.

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Actualmente, se discute una propuesta para eliminar este mecanismo para futuros funcionarios y reemplazarlo por el pago de horas extraordinarias.

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