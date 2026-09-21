Amenazas de muerte por cobro abusivo de préstamo informal: Lo que se sabe del cantante urbano detenido en Coquimbo

21 sept. 2026 - 11:11 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación por amenazas de muerte tras el presunto cobro abusivo de un préstamo informal terminó con la detención de un cantante urbano, de iniciales O.A.P.T., en Coquimbo.

Una mujer habría recibido $800.000 en diciembre de 2024. Con el tiempo, la deuda aumentó debido a los intereses exigidos por el imputado, hasta alcanzar inicialmente $1.600.000 y, luego, $5.000.000.

Amenazas de muerte

Ante la imposibilidad de pagar, la víctima habría comenzado a recibir amenazas de muerte, lo que originó la investigación policial.

En julio de 2025, el imputado habría llegado hasta su domicilio, donde presuntamente habría cometido un delito sexual y posteriormente la habría amenazado para evitar que denunciara.

Meses después, en noviembre, el individuo habría regresado al inmueble y reiterado las amenazas contra la víctima.

Detención del cantante urbano

Durante las diligencias, además, surgieron antecedentes sobre una eventual tenencia de armas. En una conversación, el investigado le habría pedido "las pistolas" a otra persona y mencionado a individuos que denominaba "sicarios".

Con estos antecedentes, personal del OS9 de Carabineros concretó la detención el pasado 16 de septiembre, a pocas cuadras del acceso principal a La Pampilla, donde el imputado estaba con su familia.

En el procedimiento se incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros, una de ellas con encargo por robo vigente desde 2020, además de 33 cartuchos, un chaleco táctico portaplacas, dos placas metálicas y dos musleras tácticas.

El imputado fue formalizado y quedó con la medida cautelar de prisión preventiva, mientras continúa la investigación por amenazas, un delito sexual y eventuales infracciones a la Ley de Control de Armas.