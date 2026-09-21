Con Mercedes Morán y guion de Mariana Enríquez: "Mis muertos tristes" de Pablo Larraín compite por la Concha de Oro

21 sept. 2026 - 11:33 hrs.

El director chileno Pablo Larraín presentó este lunes 21 de septiembre en el Festival de San Sebastián su nueva obra, "Mis muertos tristes", una miniserie que llega al certamen vasco en formato de largometraje y que ingresa oficialmente a la competencia por la Concha de Oro, el máximo galardón del evento.

La producción marca el regreso del realizador nacido en Santiago a los rodajes en América Latina, tras años dedicado a cintas habladas en inglés en las que exploró las vidas de figuras internacionales como Jackie Kennedy, Diana de Gales y Maria Callas. La historia está basada en los cuentos de la escritora argentina Mariana Enríquez, quien también concibió el guion junto al propio director.

El estreno mundial tiene a Larraín compitiendo por primera vez en San Sebastián con una obra íntegramente rodada en la región, en el marco de la 74ª edición del festival, que entregará sus premios el próximo sábado en la gala de clausura.

La trama: una médica jubilada que conversa con los muertos en el conurbano bonaerense

La protagonista de "Mis muertos tristes" es Ema, una médica recién jubilada interpretada por la actriz argentina Mercedes Morán, que tiene la capacidad de conversar con los muertos, incluida su recién fallecida madre con la que vive.

El detonante de la historia es la llegada desde Estados Unidos de la hermana de Ema, encarnada por Alejandra Flechner, junto a su cuñado y su sobrina, quien aparentemente también posee el don de su tía. Esa reunión familiar desencadena una serie de acontecimientos en una zona empobrecida de la periferia de Buenos Aires, donde la violencia crece y los habitantes se organizan para protegerse.

El reparto se completa con la actriz argentina Dolores Fonzi, quien interpreta a la hija de Ema. La obra se inscribe en el universo narrativo característico de Mariana Enríquez, considerada una de las voces contemporáneas más influyentes de la literatura de género en habla hispana por títulos como "Los peligros de fumar en la cama" y "Nuestra parte de noche".

Rodaje en Piedrabuena: el barrio bonaerense que Larraín eligió como escenario

La producción fue filmada en el barrio Piedrabuena, un complejo de viviendas sociales ubicado en el oeste de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, específicamente en la comuna de Villa Lugano. En la rueda de prensa del lunes en San Sebastián, Larraín describió el lugar como un espacio que refleja una realidad extendida en muchas ciudades latinoamericanas.

El realizador señaló que se trata de sectores construidos originalmente con viviendas sociales pero que "lentamente fueron abandonados", y que hoy quedaron gobernados, en sus palabras, "por cierta forma de violencia". La descripción, breve y evocativa, funciona como marco explicativo del universo visual y emocional de la obra.

Pese al contexto, el director resaltó que la experiencia de rodaje resultó gratificante. "Esa comunidad finalmente resultó ser muy amistosa", dijo, y agregó que "muchos de los extras y secundarios son de ahí", en referencia al proceso de integración de vecinos del barrio al elenco.

El regreso a Latinoamérica de un director que fue conquistando Hollywood

El estreno de "Mis muertos tristes" tiene un significado particular en la trayectoria de Larraín, quien en la última década orientó su carrera hacia proyectos de habla inglesa con reparto internacional. Su trilogía sobre figuras femeninas mediáticas del siglo XX incluyó "Jackie" (2016), sobre Jackie Kennedy tras el asesinato del presidente John F. Kennedy; "Spencer" (2021), sobre la princesa Diana de Gales; y "María" (2024), sobre los últimos días de la soprano Maria Callas.

Antes de esa etapa, Larraín consolidó su nombre con obras rodadas en Chile como "No" (2012), sobre la campaña del plebiscito de 1988, y "Neruda" (2016), una aproximación libre a la persecución del poeta durante el gobierno de Gabriel González Videla. Junto a su hermano Juan de Dios Larraín, es cofundador de la productora Fabula, con base en Santiago y con presencia consolidada en producciones globales.

El paso a formato de miniserie con "Mis muertos tristes" se inscribe también en una tendencia mayor del cine de autor contemporáneo, que ha encontrado en el formato episódico un espacio creativo con recursos comparables a los de los largometrajes internacionales.

Las otras producciones latinoamericanas en San Sebastián 2026

La 74ª edición del Festival de San Sebastián reúne un total de 17 producciones en su Sección Oficial en competencia por la Concha de Oro. Junto a "Mis muertos tristes", otras dos películas latinoamericanas participan del certamen principal: "Glaxo", un drama de época dirigido por el argentino Benjamín Naishtat que fue presentado el domingo, y "Las disculpas de Vicentina", del brasileño Gabriel Martins, que se estrena el viernes.

La programación incluye además una sección dedicada exclusivamente al cine de la región, Horizontes Latinos, donde se proyectaron "El tren fluvial", de los argentinos Lorenzo Ferro y Lucas A. Vignale; "Seis meses en el edificio rosa con azul", del mexicano Bruno Santamaría Razo; y "El deshielo", de la realizadora chilena Manuela Martelli, conocida por su ópera prima "1976", que le valió reconocimiento internacional.

En el terreno del cine español, este lunes se presentaron dos producciones fuera de competencia en la Sección Oficial: "Sacamantecas", del director vasco David Pérez Sañudo, sobre uno de los primeros asesinos en serie documentados en España durante el siglo XIX; y "Ruega por nosotras", del mallorquín Daniel Monzón, sobre una joven internada en un reformatorio religioso.

Qué está en juego el sábado en San Sebastián

La gala de clausura del festival se realizará el sábado 27 de septiembre con la entrega de la Concha de Oro y del resto de los galardones oficiales. Larraín llega al certamen con antecedentes: "El Conde", su obra anterior rodada en Chile, obtuvo el premio al Mejor Guion en el Festival de Venecia 2023, y "No" fue nominada al Óscar a Mejor Película en Lengua Extranjera en 2013.

La combinación de un director consolidado internacionalmente, una escritora con presencia editorial global y un reparto encabezado por Mercedes Morán y Dolores Fonzi ubica a "Mis muertos tristes" entre las obras con mayor visibilidad de la actual edición del certamen vasco. El desenlace se conocerá al cierre de la semana, cuando se defina cuál de las 17 producciones en competencia se llevará el mayor reconocimiento de una de las citas más importantes del calendario del cine europeo.