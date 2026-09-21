Fue encontrada por su nieto y no se descarta un asalto: ¿Qué se sabe del crimen de mujer de 91 años en Pitrufquén?

21 sept. 2026 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

La policía investiga el crimen de una mujer de 91 años en su vivienda en Pitrufquén, región de La Araucanía. La principal hipótesis apunta a que el ataque se habría producido durante un asalto.

El hallazgo ocurrió el sábado 19 de septiembre, cerca de las 15:45 horas, cuando su nieto de 19 años llegó al domicilio para visitarla y ayudarla con algunas tareas del hogar.

Al ingresar, el joven encontró a su abuela herida y avisó a la policía. La mujer tenía lesiones en el rostro y el cuerpo.

Un asalto como posible hipótesis

De acuerdo con los primeros antecedentes, una de las hipótesis apunta a un posible asalto, ya que en el inmueble se encontraron señales de que las pertenencias de la víctima habían sido revisadas.

"Un familiar directo de la víctima vino a visitarla y pudo constatar que se encontraba sin vida", indicó la fiscal Vania Arancibia, de la Fiscalía de La Araucanía.

"Se puede determinar que hubo registro de las pertenencias de los muebles que existen en el interior de la casa y, por lo tanto, una hipótesis que no se puede descartar es el robo", agregó.

Por su parte, el capitán Esteban Arcos, de la Quinta Comisaría de Pitrufquén, señaló que funcionarios de dicha unidad "se trasladan a un domicilio ubicado en el radio urbano de la comuna, debido al hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer adulta, quien mantenía lesiones visibles en su rostro y sangrado".

El funcionario agregó que, tras ello, se tomó contacto con la fiscal de turno, quien instruye la concurrencia de personal de LABOCAR y OS9 de Carabineros.