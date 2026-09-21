Subsidio de Arriendo: ¿Cuál es la edad mínima para solicitarlo?

21 sept. 2026 - 08:00 hrs.

El Subsidio de Arriendo es un beneficio habitacional que entrega el Estado para apoyar temporalmente a las familias que pueden pagar una parte del arriendo mensual de una vivienda.

El aporte permite cubrir parte del valor del alquiler y, además, entrega la posibilidad de cambiarse de vivienda dentro del país y posteriormente optar a un subsidio para comprar una vivienda.

El beneficio contempla un subsidio total de 170 UF, que se entrega mensualmente con un tope de 4,9 UF en las comunas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y la Región Metropolitana. En el resto de las comunas, el aporte mensual tiene un tope de 4,2 UF.

¿En qué consiste el Subsidio de Arriendo?

El programa entrega un aporte temporal a familias que necesitan apoyo para pagar el arriendo de una vivienda. De esta manera, el beneficiario debe asumir mensualmente una parte del valor del alquiler, mientras el Estado cubre la parte correspondiente mediante el subsidio.

El beneficio puede utilizarse de manera consecutiva o fragmentada. Además, permite que las familias puedan cambiarse de vivienda a cualquier región del país y mantener la posibilidad de postular posteriormente a un subsidio destinado a la compra de una vivienda.

Las personas beneficiarias que activen por primera vez el subsidio cuentan con un plazo de 24 meses, desde la fecha de publicación de la selección, para generar un contrato de arriendo. En caso de terminar un contrato y todavía contar con saldo del subsidio, existe un plazo máximo de 12 meses para celebrar un nuevo contrato de arriendo. Si no se realiza dentro de ese período, el beneficio caducará.

¿Cuál es la edad mínima para postular?

Uno de los requisitos generales establece que el postulante debe tener 18 años o más. Además, quienes postulen deben hacerlo, como regla general, junto a su cónyuge, conviviente civil, conviviente o hijo.

Sin embargo, existe una excepción para las personas que tengan más de 60 años al momento de postular, quienes no necesitan contar con un núcleo familiar para acceder al beneficio.

Otros requisitos para acceder al beneficio

Además de cumplir con la edad mínima, las personas interesadas deben cumplir una serie de condiciones establecidas para el programa.

Entre ellas se encuentran:

Contar con Cédula Nacional de Identidad vigente.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo de calificación socioeconómica del 70%.

Contar con un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular.

en una cuenta de ahorro para la vivienda al momento de postular. Tener un ingreso económico familiar de entre 7 y 25 UF.

Por cada integrante del grupo familiar que exceda de tres personas, el ingreso máximo mensual familiar aumenta en 8 UF.

Se permite una postulación por Registro Social de Hogares en cada llamado.

¿Cuál es el valor máximo del arriendo?

El valor de la vivienda que se busca arrendar no puede superar las 11 UF como regla general. Sin embargo, existe un monto máximo de 13 UF para las comunas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y la Región Metropolitana.

Los montos del subsidio también pueden variar dependiendo de la ubicación geográfica de la comuna donde se encuentre la vivienda.

¿Cómo postular al Subsidio de Arriendo?

Antes de realizar la postulación, es necesario contar con una cuenta de ahorro para la vivienda y realizar el ahorro correspondiente.

También se debe revisar el porcentaje de calificación socioeconómica en el Registro Social de Hogares. Esta información se puede consultar en el sitio del RSH, llamando al 800 104 777 o directamente en la municipalidad correspondiente.

La postulación puede realizarse por internet utilizando la Clave Única, además de cumplir con las condiciones relacionadas con las cotizaciones previsionales y la acreditación del ahorro en las instituciones financieras que tengan convenio de consulta.

También existe la alternativa de realizar el trámite presencialmente en las oficinas de atención del Serviu o en los lugares que sean habilitados para cada proceso de postulación.

¿Qué vivienda se puede arrendar con el subsidio?

Una vez seleccionado, el beneficiario debe buscar una vivienda que cumpla con las condiciones exigidas por el programa.

El inmueble debe:

Tener Rol de Avalúo del SII con destino habitacional.

con destino habitacional. Contar con Certificado de Recepción Final.

Tener como mínimo tres recintos conformados por zona estar-comedor-cocina, un baño y un dormitorio.

No tener prohibición de arriendo ni orden de embargo.

Por su parte, el arrendador debe ser dueño de la vivienda, no contar con un Subsidio de Arriendo vigente y no tener vínculo de parentesco con la persona que aplica el beneficio ni con integrantes de su grupo familiar.

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