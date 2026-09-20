Pocos lo saben | Qué significa ver una o dos flechas en una curva en carretera y por qué debes frenar

20 sept. 2026 - 19:23 hrs.

Al conducir por autopistas, caminos rurales o rutas de montaña en Chile, la atención al camino resulta primordial para anticipar cualquier peligro. En el desarrollo de las curvas, los conductores suelen toparse con llamativos paneles rectangulares de color amarillo que muestran flechas negras apuntando hacia el sentido de viraje.

A pesar de su presencia cotidiana en las carreteras del país, gran parte de los automovilistas desconoce que la cantidad de flechas que contiene cada panel no responde al azar, sino a una estricta fórmula de ingeniería que avisa con anticipación una caída drástica en la velocidad segura del trazado.

En esta nota revisamos las especificaciones oficiales del Manual de Señalización de Tránsito, la diferencia crítica entre encontrar una flecha simple o doble y la regla de visibilidad obligatoria que protege a los usuarios en las curvas más cerradas.

¿Qué diferencia a un delineador de flecha simple de uno de flecha doble?

La normativa técnica clasifica a los paneles amarillos como delineadores direccionales y establece dos categorías según la severidad del viraje:

Delineador direccional simple (una flecha): se instala obligatoriamente en curvas cuya velocidad de operación segura disminuye entre 5 km/h y 20 km/h respecto a la velocidad del tramo previo de la carretera.

se instala obligatoriamente en curvas cuya velocidad de operación segura disminuye entre y respecto a la velocidad del tramo previo de la carretera. Delineador direccional doble (dos flechas continuas): advierte un riesgo mayor, ya que se reserva para curvas donde la velocidad de operación decae en más de 20 km/h en comparación con la recta o sección anterior.

Por este motivo, divisar un letrero con dos flechas consecutivas representa una advertencia formal de desaceleración inmediata para no perder la adherencia o invadir la pista contraria.

¿Cómo opera la regla de los tres delineadores en carretera?

Para garantizar que el conductor no sufra desorientación espacial en plena noche o bajo condiciones climáticas adversas, la normativa prohíbe instalar estos elementos de manera solitaria o dispersa.

La regla técnica indica que la separación longitudinal entre cada placa debe calcularse de tal forma que el automovilista aprecie en todo momento un mínimo de 3 delineadores a la vez dentro de su campo visual.

La distancia entre cada poste varía en función del radio de curvatura de la calzada:

En curvas muy cerradas con un radio de 50 metros, la separación máxima entre paneles es de 10 metros en zonas urbanas y de 19 metros en autopistas o vías rurales. En curvas intermedias con radio de 150 metros, la distancia se amplía a 20 metros en ciudad y a 33 metros en carreteras interurbanas. En curvas amplias de hasta 300 metros de radio, el espaciamiento máximo alcanza los 27 metros en calles urbanas y 46 metros en rutas rurales y autovías.

¿Qué prohibiciones impone la normativa de señalización?

El manual oficial restringe estrictamente la combinación indebida de estos dispositivos en la infraestructura pública para no inducir a error a los conductores:

Está terminantemente prohibido instalar delineadores direccionales aislados o en cantidades inferiores a 3 unidades .

. No se permite mezclar placas simples y dobles dentro del desarrollo de una misma curva; todos los dispositivos del tramo deben ser homogéneos.

No deben combinarse con delineadores verticales comunes (postes cilíndricos delgados) en el mismo arco de giro.

No pueden ser utilizados como sustitutos de hitos de advertencia en bifurcaciones ni en transiciones por angostamiento de calzada.

Para conocer más detalles sobre normativas viales y recomendaciones de conducción preventiva, puedes revisar las directrices públicas de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) y la reglamentación de diseño de la Dirección de Vialidad.