Tormentas eléctricas y lluvias ocasionales: Meteoróloga de Megatiempo advierte inestabilidad para esta tarde en Santiago

20 sept. 2026 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

La Región Metropolitana tendrá una tarde marcada por la inestabilidad, con probabilidad de tormentas eléctricas, precipitaciones ocasionales y rachas de viento, especialmente en sectores precordilleranos y cordilleranos.

La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, explicó que ya se observa actividad eléctrica en la región de O'Higgins y parte de la Región Metropolitana. “Principalmente en el sector más precordillerano y cordillerano, las zonas más altas están registrando tormentas eléctricas”, detalló.

En Santiago, el escenario será más variable, con nubosidad que irá avanzando de manera dispersa y que “quizás algunas gotitas podrían registrarse durante el resto de la tarde”, señaló Aguilera, quien precisó que también podrían presentarse “algunas nubadas, como se dice, con precipitación algo más intensa, pero no de una manera continua”.

La especialista explicó que se trata de una condición asociada a la "inestabilidad postfrontal", que mantiene afectada a parte de la zona central y centro-sur. “Va a dejar este cielo así como manchado”, comentó sobre el comportamiento de la nubosidad durante la jornada.

En cuanto a las tormentas, “van a ser de manera ocasional y aislada las tormentas eléctricas y también la precipitación”, indicó, agregando que la condición comenzaría a perder fuerza cerca de las 22:00 horas: “Comenzaría a declinar totalmente, dejando solamente inestabilidad en la parte de cordillera”.

Otro factor a considerar será el viento. Durante la tarde se esperan rachas de hasta 40 kilómetros por hora, que podrían ser incluso mayores en algunos sectores. “En la zona sur de Santiago, Buin, por ejemplo, podría recibir estas rachas, y también la zona más precordillerana, con máximos de 40 a 45 kilómetros por hora”, explicó.

Por ello, la meteoróloga llamó a tener precaución, especialmente en lugares donde todavía se desarrollan actividades al aire libre. “Es un viento importante que puede levantar algún toldo”, advirtió Aguilera, quien además dijo que las condiciones serán "más débiles que ayer, porque esto ya está pasando”.

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