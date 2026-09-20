Álvaro Ballero sorprende con pie de cueca junto a Valentina Schnitzer

20 sept. 2026 - 19:48 hrs.

Álvaro Ballero aprovechó las celebraciones de Fiestas Patrias para compartir un especial momento junto a Valentina Schnitzer, con quien protagonizó un romántico registro al ritmo de la cueca.

El exchico reality publicó en sus redes sociales un video donde se los ve disfrutando de la tradicional danza. Ambos aparecen bailando y, al finalizar, se acercan para darse un beso.

La grabación rápidamente llamó la atención por la complicidad que muestran durante el baile, en una nueva aparición pública de la pareja durante estas celebraciones.

Ballero también compartió otros registros de su festejo dieciochero junto a Schnitzer, entre ellos una fotografía en la que aparecen posando juntos.

@balleroa

La publicación llega luego de que el comunicador confirmara públicamente su relación con la veterinaria, compartiendo una fotografía de ambos acompañada de un romántico mensaje.

“Ya entraste en mi corazón y nadie te sacará de aquí”, escribió en aquella oportunidad Ballero, quien además le expresó directamente sus sentimientos: “Te amo”.

De esta manera, Ballero y Schnitzer volvieron a compartir parte de su relación con sus seguidores, esta vez teniendo como escenario una de las tradiciones más características de las Fiestas Patrias.

Todo sobre Álvaro Ballero