Uno iba a 172 km/h y en estado de ebriedad: Carabineros detuvo a dos choferes por "conducción temeraria"

20 sept. 2026 - 17:18 hrs.

¿Qué pasó?

Dos sujetos fueron detenidos durante la jornada de este domingo por "conducción temeraria", luego de ser sorprendidos circulando a exceso de velocidad por la autopista Costanera Norte, en el marco del despliegue especial de Carabineros por Fiestas Patrias.

Los funcionarios de la Prefectura de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial realizaron controles para detectar a automovilistas que se movilizaran a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol y/o drogas.

El primer procedimiento ocurrió a las 12:17 horas, cuando Carabineros sorprendió a un conductor de un vehículo Mercedes-Benz circulando por la Costanera Norte, en el sector de Lo Curro. El control de velocidad estableció que iba a 172 km/h en una zona donde el máximo permitido es de 100 km/h.

Al ser fiscalizado, además, se le practicó un alcotest que arrojó 1,68 de alcohol en la sangre, por lo que fue detenido. “Uno de ellos a 172 km/h y conduciendo en estado de ebriedad”, explicó el teniente coronel Carlos Cortés, de la Prefectura de Tránsito, Carreteras y Seguridad Vial.

Poco más de una hora después, a las 13:36 horas, un segundo conductor fue detectado circulando a exceso de velocidad por la misma autopista. Esta vez se trataba de un vehículo BMW que alcanzaba los 163 km/h, también en un tramo con máxima de 100 km/h.

Ambos conductores, de 58 y 37 años, fueron trasladados hasta la 37.ª Comisaría de Vitacura y serán puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de "conducción temeraria". En el caso del primer detenido, además, se le imputa conducción en estado de ebriedad.