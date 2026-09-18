Confirmado | La razón por la que está prohibido colocar "ojos de gato" atravesados como lomo de toro

18 sept. 2026 - 17:44 hrs.

En numerosos pasajes residenciales, calles locales, accesos de condominios y recintos de estacionamiento suele verse una solución improvisada: hileras transversales de tachones amarillos o blancos, conocidos popularmente como "ojos de gato", fijados con pernos al pavimento de vereda a vereda, con el propósito de obligar a los vehículos a disminuir su velocidad de desplazamiento.

Sin embargo, lo que muchos comités vecinales y administraciones consideran un reductor de velocidad económico y rápido de instalar constituye una práctica no autorizada que vulnera la reglamentación técnica de transporte y expone a los conductores a graves fallas mecánicas.

En este reporte revisamos lo que dicta el Manual de Señalización de Tránsito sobre el uso exclusivo de los tachones, los límites de velocidad donde está prohibido instalarlos y el peligro inminente que representan para ciclistas y motociclistas.

¿Por qué está prohibido instalar tachones de manera transversal?

La normativa clasifica formalmente a los tachones dentro de los segregadores de flujo y no dentro de los reductores de velocidad ni resaltos viales (lomos de toro).

El manual oficial señala taxativamente una regla de diseño inalterable: los tachones siempre deben utilizarse de forma longitudinal, ubicados sobre las líneas de pista continuas que segregan sentidos de tránsito o delimitando zonas achuradas fuera de las pistas de circulación vehicular.

La norma estipula textualmente que estos dispositivos "no deben ser empleados como reductores de velocidad ubicándolos transversalmente a la vía" bajo ninguna circunstancia.

¿Cuáles son los riesgos mecánicos y para la integridad vial?

La prohibición técnica de cruzarlos perpendicularmente por la calzada se fundamenta en las características mecánicas y de resistencia del dispositivo:

Un tachón reglamentario presenta una altura de hasta 6 centímetros y debe soportar una resistencia a la compresión certificada de al menos 2.500 psi .

y debe soportar una resistencia a la compresión certificada de al menos . Al golpear transversalmente una rueda contra un bloque rígido de esta dureza, el impacto transmite esfuerzos destructivos inmediatos hacia la suspensión, los bujes, las rótulas y los neumáticos del automóvil.

Para motocicletas, ciclos y vehículos de movilidad personal, una hilera transversal de bordes salientes de hasta 6 centímetros representa un peligro de pérdida de adherencia, bloqueo de rueda delantera y volcamiento.

¿En qué tipos de vías está vetada la presencia de tachones?

Incluso en su configuración legal longitudinal (siguiendo el sentido del camino), los tachones tienen restricciones de emplazamiento muy claras dictadas por la velocidad de la ruta:

Están prohibidos en vías urbanas cuya velocidad máxima permitida sea superior a 60 km/h. Están prohibidos en vías rurales cuya velocidad máxima permitida supere los 70 km/h. Jamás deben colocarse de forma aislada ni en grupos de menos de 3 unidades consecutivas. Su separación legal cuando se sitúan sobre líneas continuas o achurados debe ser estricta, variando entre 2 y 4 metros entre cada unidad.

Adicionalmente, el manual desaconseja su instalación en vías con alto tránsito de vehículos pesados (como buses de transporte público y camiones), recomendando en su reemplazo segregadores continuos de mayor volumen para evitar que el desprendimiento de piezas ancladas cause colisiones.

Para denunciar elementos antirreglamentarios en calles públicas o gestionar resaltos reductores homologados en tu barrio, consulta los canales de atención de la Subsecretaría de Transportes y las direcciones de tránsito de tu municipalidad respectiva.

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