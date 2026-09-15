Pocos la conocen | Qué significa la señal PE-10 en las rutas cordilleranas de Chile y qué hacer al verla

15 sept. 2026 - 18:31 hrs.

El Manual de Señalización de Tránsito de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) reconoce un catálogo amplio de señales de advertencia de peligro que, aunque están instaladas en distintos tramos del territorio nacional, muchos conductores no identifican correctamente al momento de circular.

Una de ellas es la señal PE-10, denominada "Zona de Avalanchas", específica de las rutas cordilleranas y de alta montaña. Su función es advertir con anticipación al conductor de que se acerca a un tramo con riesgo real de deslizamiento de nieve o masa nívea hacia la calzada.

Estos son los detalles de la señal y las recomendaciones para actuar frente a ella.

¿Qué es la señal PE-10 de Zona de Avalanchas?

La señal PE-10 es una señal de advertencia de peligro reconocida por el Manual de Señalización de Tránsito chileno. Su nombre oficial es "Zona de Avalanchas", y forma parte del grupo de señales verticales instaladas para prevenir riesgos específicos asociados a la geografía y al clima de determinados tramos de vía.

Como otras señales del mismo grupo, se caracteriza por su forma de rombo y por su combinación de colores según la normativa chilena, con un pictograma en el centro que representa el fenómeno advertido.

¿Cuál es la función de la señal?

La función principal de la señal PE-10 es advertir al conductor que se aproxima a un sector con riesgo de deslizamiento de nieve o de masa nívea hacia la vía en la que está circulando.

La señal no indica un peligro inmediato en el instante en que se ve, sino que anticipa la proximidad a un tramo donde ese riesgo existe. El conductor tiene, por lo tanto, un margen para adecuar la velocidad y la conducción antes de ingresar al sector señalizado.

¿Dónde se instala esta señal en Chile?

La señal PE-10 está pensada específicamente para rutas cordilleranas y de alta montaña. Se instala en tramos donde la combinación de altitud, pendiente de laderas, acumulación de nieve y condiciones climáticas hace posible que se produzcan deslizamientos hacia la calzada.

En Chile, este tipo de tramos se encuentra principalmente en:

Rutas hacia pasos fronterizos con Argentina en la cordillera de los Andes.

en la cordillera de los Andes. Caminos de acceso a centros de esquí y de montaña.

y de montaña. Tramos rurales cordilleranos de las regiones desde Coquimbo hasta Aysén, con presencia especialmente relevante en la zona central y sur del país.

¿Qué es una avalancha y por qué representa un riesgo vial?

Una avalancha es un desplazamiento masivo de nieve, hielo o material asociado que desciende por la ladera de una montaña por efecto de la gravedad. Puede activarse por diversas causas:

Aumento súbito de la temperatura , que compromete la estabilidad de la capa nívea.

, que compromete la estabilidad de la capa nívea. Precipitaciones intensas, ya sea de nieve nueva sobre capas anteriores o de lluvia sobre nieve.

intensas, ya sea de nieve nueva sobre capas anteriores o de lluvia sobre nieve. Vibraciones o cambios en el manto , incluidos los provocados por el paso de vehículos o por otras actividades humanas.

, incluidos los provocados por el paso de vehículos o por otras actividades humanas. Deshielo progresivo propio del cambio de estación entre invierno y primavera.

Cuando una avalancha alcanza la vía, puede bloquear la ruta, arrastrar vehículos, provocar caídas de piedras y ramas, o dejar aislados a los conductores durante horas hasta que se despeja el camino.

¿Qué debe hacer el conductor al ver esta señal?

La respuesta correcta ante la señal PE-10 combina reducción de velocidad, atención reforzada y precauciones específicas. Entre las principales recomendaciones:

Reducir la velocidad desde el momento de avistar la señal, incluso si el tramo posterior aparenta estar despejado.

desde el momento de avistar la señal, incluso si el tramo posterior aparenta estar despejado. Aumentar la atención al entorno lateral, especialmente a las laderas y al estado del camino más adelante.

al entorno lateral, especialmente a las laderas y al estado del camino más adelante. Evitar detenerse en el tramo señalizado, salvo por causa de fuerza mayor.

en el tramo señalizado, salvo por causa de fuerza mayor. No estacionar ni realizar paradas fotográficas dentro de la zona demarcada.

ni realizar paradas fotográficas dentro de la zona demarcada. Mantener encendidas las luces del vehículo para aumentar la visibilidad ante otros conductores.

del vehículo para aumentar la visibilidad ante otros conductores. En caso de conducir en caravana , respetar la distancia con el vehículo anterior para permitir maniobras evasivas.

, respetar la distancia con el vehículo anterior para permitir maniobras evasivas. Estar atento a las advertencias radiales locales y a las instrucciones de los operadores viales, especialmente en pasos fronterizos.

¿En qué época del año hay mayor riesgo de avalanchas en Chile?

El riesgo de avalanchas en las rutas cordilleranas chilenas se concentra fundamentalmente en dos períodos:

Invierno : durante las semanas de mayor acumulación de nieve, especialmente después de nevazones intensas o de eventos con vientos fuertes que redistribuyen el manto nívea.

: durante las semanas de mayor acumulación de nieve, especialmente después de nevazones intensas o de eventos con vientos fuertes que redistribuyen el manto nívea. Primavera: durante el proceso de deshielo, cuando el aumento de temperatura y la mayor exposición solar comprometen la estabilidad de la nieve acumulada durante el invierno.

La primavera es un momento especialmente sensible porque muchos conductores reanudan viajes cordilleranos al reactivarse el turismo hacia centros de esquí en fase de cierre, hacia pasos fronterizos y hacia zonas de montaña con circuitos de senderismo. La menor cantidad de nieve en la ruta puede transmitir una falsa sensación de seguridad, pese a que el riesgo en las laderas aún es significativo.

¿Qué otras precauciones considerar antes de un viaje cordillerano?

Antes de emprender un viaje por rutas de alta montaña, resulta recomendable:

Consultar el estado de la ruta con la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

con la del Ministerio de Obras Públicas. Revisar el pronóstico meteorológico específico para la zona cordillerana del recorrido.

específico para la zona cordillerana del recorrido. Verificar la habilitación del paso fronterizo si el destino cruza la cordillera, y las condiciones de operación.

fronterizo si el destino cruza la cordillera, y las condiciones de operación. Llevar el vehículo con neumáticos en buen estado , cadenas si corresponde, combustible completo y niveles al día.

, cadenas si corresponde, combustible completo y niveles al día. Informar el itinerario a un tercero de confianza que quede fuera del viaje.

a un tercero de confianza que quede fuera del viaje. Portar agua, alimentos y abrigo suficientes por si la ruta se cierra temporalmente.

El detalle completo del catálogo oficial de señales de tránsito y sus significados está disponible en el Manual de Señalización de Tránsito de CONASET, referencia oficial para todo el sistema vial chileno.