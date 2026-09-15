Perros callejeros se abalanzaron contra carabineros y detenido aprovechó para escapar esposado en La Pintana

15 sept. 2026 - 18:15 hrs.

¿Qué pasó?

Un detenido por una orden vigente por microtráfico logró escapar mientras se encontraba esposado durante un procedimiento policial en La Pintana, Región Metropolitana, luego de que varios perros callejeros se abalanzaran contra los carabineros.

El hecho ocurrió durante la mañana de este martes en el sector de calle General Arriagada, donde funcionarios policiales realizaban labores de fiscalización. El sujeto fue controlado y, tras revisar sus antecedentes, los funcionarios constataron que mantenía una orden de detención pendiente.

Detenido aprovechó incidente con perros para escapar esposado

Según informó Radio Bío Bío, los funcionarios detuvieron y esposaron al hombre mientras coordinaban su traslado. Fue en ese momento cuando se produjo el incidente con los perros, que se abalanzaron contra los uniformados.

En medio del incidente, el detenido logró escapar y se dio a la fuga, pese a encontrarse esposado.

Hasta ahora, no se ha establecido si los perros actuaron de manera fortuita o si fueron impulsados intencionalmente para facilitar la fuga del hombre.

Carabineros desplegó operativo de búsqueda

Tras la huida, Carabineros desplegó un operativo para intentar localizar al individuo. Sin embargo, desde la institución confirmaron a Emol que el sujeto continúa prófugo.

El procedimiento se mantiene en desarrollo, mientras que por ahora no se ha informado si los funcionarios policiales resultaron heridos.

Todo sobre Policial