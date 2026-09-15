Hijo de Trump reconoce que oligarca ruso vinculado a Putin pagó la lujosa celebración tras su boda

15 sept. 2026 - 18:35 hrs.

Donald Trump Jr. y su esposa, Bettina Trump, reconocieron que un empresario ruso vinculado al presidente Vladímir Putin organizó y financió la lujosa celebración que realizaron después de su boda, en mayo pasado, en una isla privada de las Bahamas.

La revelación se produjo luego de que una investigación de ProPublica informara que Umar Kremlev había pagado cientos de miles de dólares en gastos relacionados con los festejos, incluyendo costos para los recién casados, decenas de invitados y un espectáculo de fuegos artificiales.

“Dos noches increíbles de celebraciones”

La propia pareja confirmó la participación de Kremlev a través de una publicación en Instagram: “Nuestro querido amigo Umar organizó muy generosamente dos noches increíbles de celebración para nosotros DESPUÉS de nuestra boda”, señalaron Trump Jr. y Bettina, quienes describieron el desembolso como un “regalo de bodas extraordinariamente generoso por parte de un amigo”.

Bettina Trump también aseguró que el viaje a la isla había sido planificado con mucha anticipación como un fin de semana entre amigos y que originalmente no estaba concebido como parte de la boda.

Según su explicación, cuando cambiaron los planes matrimoniales, ambos decidieron casarse antes y llegar al fin de semana que ya tenían organizado como recién casados.

¿Quién es Umar Kremlev?

Kremlev es el presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) y mantiene vínculos públicos con el gobierno ruso.

Asumió la dirección de la organización en 2020 y, a finales de abril, el presidente Vladímir Putin le otorgó la Orden de la Amistad, en reconocimiento a su contribución al deporte internacional.

Además, Kremlev formó parte de la delegación rusa que acompañó a Putin a Beijing poco antes de la boda de Trump Jr., donde se abordó el futuro del boxeo en China.

El empresario también ha sido sancionado por el Gobierno de Ucrania.

Trump Jr. ya había destacado su relación con Kremlev. No está claro desde cuándo Trump Jr. y Kremlev mantienen una amistad. Sin embargo, ambos participaron en un evento de la Asociación Internacional de Boxeo realizado en Turquía en septiembre del año pasado.

En aquella oportunidad, Trump Jr. expresó públicamente su cercanía con el empresario ruso: “Me enorgullece llamar a Umar no solo líder, sino también amigo”, afirmó entonces.

Kremlev, por su parte, señaló que ambos estaban “uniendo fuerzas”, aunque no entregó detalles sobre la naturaleza de esa colaboración.

Las dudas por el millonario regalo

El desembolso ha generado cuestionamientos debido a la cercanía de Kremlev con el gobierno ruso y a que Trump Jr. pertenece a una familia que mantiene importantes intereses empresariales.

El demócrata Robert García, principal representante de su partido en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, cuestionó públicamente el episodio y pidió conocer qué recibió Kremlev a cambio de financiar los festejos.

“Gastó cientos de miles de dólares en el hijo del presidente. ¿Qué obtuvo a cambio? Necesitamos respuestas”, planteó García en redes sociales.

Por ahora, no se ha informado públicamente de una contraprestación vinculada al regalo, ni se ha establecido que el pago de la celebración haya constituido una conducta ilegal.

Donald Trump: “No es nada importante”

El propio presidente Donald Trump, quien no asistió ni a la boda ni a la celebración posterior, restó importancia al episodio.

Trump aseguró que no conocía a Kremlev y sostuvo que el empresario no pagó la boda, sino una fiesta posterior realizada en un lugar y una fecha diferentes: “No tengo idea de quién es Umar, nunca había oído hablar de él”, afirmó el mandatario, quien agregó que se trató de una celebración organizada en honor de la pareja y que “no es nada importante”.

Los representantes de Kremlev y Trump Jr. no respondieron inicialmente a las solicitudes de comentarios.