Sismo se registra en la zona centro-norte del país: ¿De cuánto fue la magnitud?
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Durante la tarde de este martes 15 de septiembre se registró un sismo de magnitud 4.1 a las 16:16 horas en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 13 km al sur de Tongoy, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 55 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.