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Sismo se registra en la zona centro-norte del país: ¿De cuánto fue la magnitud?

¿Qué pasó?

Durante la tarde de este martes 15 de septiembre se registró un sismo de magnitud 4.1 a las 16:16 horas en la zona centro-norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

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¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 13 km al sur de Tongoy, en la región de Coquimbo, con una profundidad de 55 km.

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Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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