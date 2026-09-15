Accidente minero deja una persona fallecida al sur de Taltal: Sernageomin investiga las causas

15 sept. 2026 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

Una persona falleció durante la mañana de este martes tras un accidente minero registrado al sur de la comuna de Taltal, en la región de Antofagasta.

Según reportó el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) en sus redes sociales, el accidente ocurrió específicamente en la "mina Zulema I 1 al 5, Daniela II 1 al 10".

¿Qué se sabe del accidente?

De acuerdo con el reporte preliminar N.º 159 publicado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el accidente ocurrió aproximadamente a 30 kilómetros al sur de Mina Daniela, a la altura del kilómetro 1.058 de la Ruta 5 Norte.

Senapred detalló que una persona falleció producto del accidente y que las circunstancias y causas que lo originaron se encuentran en materia de investigación.

En el lugar trabajan efectivos de Carabineros, personal del SAMU y Bomberos de Taltal. Además, profesionales de Sernageomin se trasladan hasta la faena para realizar la fiscalización correspondiente y evaluar eventuales medidas administrativas.

Senapred informó que, hasta el momento, no se han reportado otras situaciones de emergencia asociadas a este incidente.

Seremi de Minería lamentó el fallecimiento

El medio local Definición FM informó que el seremi de Minería de Antofagasta, Jorge Astudillo, lamentó lo ocurrido y entregó sus condolencias a la familia y compañeros de trabajo de la persona fallecida.

Asimismo, Astudillo reiteró el llamado a extremar las medidas de prevención y autocuidado en las operaciones mineras, enfatizando la importancia de que todas las labores se desarrollen bajo condiciones adecuadas de seguridad y con estricto cumplimiento de los protocolos establecidos.

Hasta el cierre de esta información, no se ha informado públicamente la identidad de la persona fallecida ni las circunstancias específicas en que ocurrió el accidente.

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