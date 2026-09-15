Respira el PDG: Servel confirma directiva del partido liderada por Denisse Catalán y Franco Parisi

15 sept. 2026 - 15:51 hrs.

El PDG tuvo un respiro en medio de un complejo escenario que ha vivido las últimas semanas. Este martes, el Servicio Electoral (Servel), ordenó inscribir y publicar las modificaciones en la composición de la Directiva Central del PDG dando por regularizado el trámite. En otras palabras, ratificó la directiva del partido, quedando como presidenta Denisse Catalán, y como secretario general, Franco Parisi.

La inscripción había sido rechazada previamente por el organismo electoral. Fue hace un mes cuando el Servel cuestionó la inscripción de la nueva mesa nacional del PDG, pues el partido no cumplió con los estatutos internos ni aportó la información necesaria para acreditar la regularidad en el reemplazo de la mesa tras la renuncia de Rodrigo Vattuone en julio.

En particular, el servicio objetó que la presentación omitía los cargos de segundo vicepresidente, tercera vicepresidenta, primer director y segundo director sin adjuntar antecedentes que justificaran su eliminación o el cese de funciones de quienes los ocupaban.

Aquellas objeciones fueron subsanadas en una nueva presentación realizada por correo electrónico el pasado 3 de septiembre.

Con esto, la tienda logró ordenar los problemas administrativos de su directiva. Según comentan desde el PDG, esta directiva se mantendrá vigente mientras el Tricel resuelve las reclamaciones que se mantienen en tramitación, a raíz de la última elección interna del partido.