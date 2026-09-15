Gobierno descarta que reglamento de Ley de Seguridad Municipal incorpore nueva causal para destituir alcaldes

15 sept. 2026 - 16:25 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno descartó que el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal incorpore una nueva causal para destituir a los alcaldes, luego de que uno de sus artículos generara cuestionamientos por una eventual cesación en el cargo.

¿Qué dice el artículo cuestionado?

La controversia se originó en el artículo 8 de la propuesta, actualmente en trámite ante la Contraloría General de la República, que establece que las municipalidades deben verificar que el director de seguridad pública y los inspectores de seguridad municipal cumplan con los requisitos legales antes de ser designados o nombrados.

Además, señala que el incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a una sanción administrativa y que, en el caso del alcalde, podría configurar la causal de cese del cargo por notable abandono de deberes.

Esta última mención generó preocupación entre distintos alcaldes, quienes cuestionaron que un reglamento pudiera establecer una nueva causal de cesación para una autoridad elegida democráticamente.

Gobierno asegura que la causal ya está establecida

Frente a estos cuestionamientos, la Subsecretaría de Prevención del Delito emitió un comunicado en el que aclaró que el reglamento no crea ni amplía las causales de cesación en el cargo que actualmente contempla la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.

Desde el organismo explicaron que el denominado notable abandono de deberes ya está establecido en el artículo 60 de dicha ley y que el reglamento únicamente hace referencia a esa normativa. "Esta causal se encuentra establecida en la legislación vigente desde hace décadas y no es creada por el reglamento", precisó la Subsecretaría.

Asimismo, señaló que el reglamento no modifica la definición de notable abandono de deberes ni el procedimiento para hacer efectiva una eventual responsabilidad del alcalde.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también se refirió a la polémica y sostuvo que el reglamento "lo que hace es simplemente remitir a una ley ciertos casos que estaban en la ley (...) Por supuesto que vamos a tomar todos esos espacios para hacer las clarificaciones para evitar este tipo de malentendido".

Reglamento deberá ser reingresado

La Subsecretaría de Prevención del Delito recordó que el reglamento deberá ser retirado de Contraloría y posteriormente reingresado una vez que el Congreso despache la denominada "ley corta" de seguridad municipal, que se encuentra en tramitación en el Senado.

Desde el Gobierno señalaron que este proceso también permitirá revisar y perfeccionar aspectos de la propuesta. En ese contexto, Andrés Chacón, director ejecutivo de la AMUCH, confirmó que la mañana del miércoles mantendrán una reunión con el Gobierno para aclarar la polémica.

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