Casi 100 días desaparecida: Intensifican búsqueda de mujer insulinodependiente en región de La Araucanía

15 sept. 2026 - 16:21 hrs.

¿Qué pasó?

Casi 100 días han pasado desde la última vez que la familia de María Verónica Hernández Saravia tuvo noticias de ella. La mujer, de 46 años, permanece desaparecida en la región de La Araucanía.

Según informó Emol, el rastro de Hernández se perdió el pasado 10 de junio, en Nueva Imperial. Durante este fin de semana se realizó un nuevo operativo para intentar encontrarla.

Continúa la búsqueda

Los equipos revisaron el río que baja desde el sector Moltrohue. El rastreo contempló el tramo entre la cancha Colo Colo y el puente ferroviario, conocido como puente de fierro.

PDI

En la búsqueda participaron Carabineros, el Grupo de Búsqueda Táctica Araucanía y Bomberos de Imperial.

"Se está inspeccionando cuidadosamente el río y sus alrededores para encontrar cualquier antecedente que ayude a dar con el paradero de Verónica", señaló la familia al Diario Austral de Temuco.

Los cercanos también agradecieron a quienes se han sumado al operativo. "Como familia seguimos firmes, con esperanza y fe, haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para encontrarla", expresaron.

Su padre, Eugenio Hernández, aseguró que continuará buscándola. "Es un ser humano, no es un animalito", manifestó, junto con pedir información a quienes puedan tener algún antecedente.

Verónica es insulinodependiente

Según el portal de Personas Extraviadas de la PDI, Verónica tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA) y es insulinodependiente.

Cuando desapareció, vestía un chaleco blanco de lana, pantalón de buzo negro y zapatillas negras con rayas blancas y caña alta. La familia solicita que comuniquen cualquier información a Carabineros o a las autoridades.