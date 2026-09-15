PDI detiene a 10 integrantes de una banda dedicada al tráfico de drogas y armas en Peñalolén

15 sept. 2026 - 08:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo policial desplegado por la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desbaratar una agrupación criminal que operaba en la comuna de Peñalolén. La intervención consideró el allanamiento simultáneo a cinco viviendas que eran utilizadas como puntos de almacenamiento y venta de sustancias ilícitas.

Las diligencias fueron ejecutadas por la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) junto al equipo Microtráfico Cero (MT0) de la PDI, tras dar cumplimiento a una orden judicial emanada por el 13º Juzgado de Garantía de Santiago.

Drogas, dinero y armas de fuego fuera de circulación

Durante la inspección de los domicilios, los detectives incautaron una cantidad de droga avaluada entre los $8 y $10 millones de pesos, compuesta por cocaína base, clorhidrato de cocaína y marihuana, sustancias que ya se encontraban dosificadas y listas para su comercialización. También se decomisó dinero en efectivo en billetes de baja denominación y dos armas de fuego utilizadas para resguardar los puntos de venta.

"Se procedió a la intervención de cinco domicilios ubicados en la comuna de Peñalolén, tras lo cual resultaron detenidas diez personas, una de ellas de nacionalidad venezolana con residencia irregular en el país, y a los cuales se les procedió a la incautación de diversos tipos de drogas listas para la comercialización", detalló el prefecto José Castillo, jefe de la Bicrim Peñalolén.

Cuatro cabecillas en prisión preventiva

Tras la captura, la Fiscalía de Análisis Criminal Oriente formalizó a los imputados por los delitos de tráfico de drogas, microtráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.

"Fueron formalizadas las diez personas, ocho de ellas por el delito de tráfico y varias de ellas por porte y tenencia de armas de fuego. Dos fueron formalizadas por el delito de microtráfico porque en posesión de ellas se encontró una menor cantidad de droga. Nosotros solicitamos la prisión preventiva, otorgando el tribunal a cuatro de ellas, que eran los blancos principales de nuestra investigación", explicó la fiscal Claudia Barraza.

Los cuatro presuntos principales líderes de la organización quedaron bajo prisión preventiva por representar un peligro para la sociedad, mientras que los demás integrantes quedaron con otras medidas de resguardo fijadas por el tribunal mientras se desarrolla la investigación.