¿Dónde está el terreno fiscal más caro de Chile que está a la venta? Ministerio de Bienes Nacionales le busca dueño

15 sept. 2026 - 15:39 hrs.

¿Qué pasó?

Un terreno fiscal de 1,22 hectáreas en plena comuna de Vitacura, con un valor comercial mínimo cercano a los US$27 millones ($25.224 millones), es una de las principales propiedades que el Ministerio de Bienes Nacionales puso a la venta en el marco del programa gubernamental “Se Busca Dueño”.

La iniciativa contempla la venta de 230 activos fiscales, con los que el Gobierno espera recaudar del orden de US$73 millones. De concretarse la operación por el terreno ubicado en Vitacura, este inmueble representaría por sí solo más de un tercio de la meta total de recaudación.

El terreno está frente al río Mapocho

La propiedad se encuentra en Costanera Sur San Jose María Escrivá de Balaguer N.º 11.955, frente al río Mapocho y a la altura del Estadio Las Condes de Corfo.

El terreno tiene un precio base de 617.099,88 UF, equivalente a un valor de 50,58 UF por metro cuadrado. Actualmente, el inmueble se encuentra rodeado principalmente por edificios residenciales, cuyos departamentos tienen precios que fluctúan entre las 6 mil y las 20 mil UF.

De acuerdo con las condiciones establecidas para la propiedad, el terreno puede tener distintos usos, entre ellos, residencial, equipamiento, actividad productiva, espacio público o área verde.

¿Cuándo se recibirán las ofertas?

El proceso de venta ya tiene fechas definidas. El periodo para realizar consultas se extenderá entre el 1 y el 29 de septiembre de 2026.

Posteriormente, las ofertas deberán ser entregadas durante la tarde del 1 de octubre en la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Santiago. Ese mismo día se realizará la apertura de las propuestas.

Otros terrenos que salen a la venta

El terreno de Vitacura no es la única propiedad que destaca dentro del primer proceso del programa. En la Región de Atacama, por ejemplo, se ofrecen 23 terrenos de aproximadamente media hectárea correspondientes a un loteo ubicado en la localidad de El Salado, en la comuna de Chañaral.

Los inmuebles se encuentran a orillas del río Salado y junto a la carretera C-13, que conecta Chañaral con Diego de Almagro.

A diferencia del terreno de Vitacura, se trata de propiedades emplazadas en pleno desierto y destinadas principalmente a actividades productivas, infraestructura y espacios públicos. El precio promedio de estos terrenos alcanza apenas 0,02 UF por metro cuadrado.

Región Metropolitana concentra parte importante de la oferta

Además de Atacama, la oferta contempla propiedades en distintas zonas del país. La Región Metropolitana cuenta con seis inmuebles en venta, mientras que la Región de Valparaíso suma cuatro.

La selección forma parte de la primera etapa de “Se Busca Dueño”, iniciativa con la que el Ministerio de Bienes Nacionales busca poner en circulación terrenos y propiedades que actualmente forman parte del patrimonio fiscal.

Según explicó la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, una parte importante de los inmuebles incluidos en este primer proceso corresponde a propiedades que llegaron al patrimonio del Estado como consecuencia de herencias vacantes.

Se trata de bienes cuyos propietarios fallecieron sin dejar herederos, por lo que pasan a formar parte de la propiedad fiscal y pueden posteriormente ser destinados a distintos fines, incluida su venta. En total, el Gobierno busca desprenderse de 230 activos mediante el programa y obtener una recaudación cercana a US$73 millones.