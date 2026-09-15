Fiestas Patrias en Mega: Revisa nuestra programación especial para celebrar la semana dieciochera
- Por Ariel Araya
Para quienes aman compartir en familia con empanadas, anticuchos y terremotos, esta semana ya entramos en tierra derecha con las esperadas Fiestas Patrias.
Mega no se quiso quedar ajeno a esta tradición y prepara una programación especial para acompañar a sus televidentes durante la celebración.
La señal contará con distintos contenidos pensados para la semana dieciochera, como la transmisión de la Fiesta de La Pampilla, y se sumará así al ambiente de chilenidad que marcará septiembre.
Programación de Mega para Fiestas Patrias:
JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE
- 20:00 Meganoticias Prime
- 22:10 El Tiempo
- 22:15 El Muro
VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE
- 07:00 Meganoticias Amanece
- 08:00 Meganoticias Siempre Juntos
- 13:00 Meganoticias Actualiza
- 14:30 El Tiempo
- 14:35 Especial Bafona
- 15:45 CINE: Jurassic Park
- 18:00 CINE: Rápido y Furioso 9
- 20:00 Meganoticias Prime
- 21:55 El Tiempo
- 22:00 La Pampilla
SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE
- 08:00 Meganoticias Siempre Juntos
- 10:30 Transmisión Parada Militar
- 14:30 Meganoticias Actualiza
- 15:30 El tiempo
- 15:35 Acceso a lo Nuestro
- 18:00 Nuestras Fiestas
- 20:00 Meganoticias Prime
- 21:55 El tiempo
- 22:00 La Pampilla
DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE
- 08:00 Meganoticias Siempre Juntos
- 13:00 Meganoticias Actualiza
- 15:00 El Tiempo
- 15:05 De Paseo
- 17:00 El Muro, Lo mejor
- 20:00 Meganoticias Prime
- 21:55 El Tiempo
- 22:00 La Pampilla
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