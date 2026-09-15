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Fiestas Patrias en Mega: Revisa nuestra programación especial para celebrar la semana dieciochera

Para quienes aman compartir en familia con empanadas, anticuchos y terremotos, esta semana ya entramos en tierra derecha con las esperadas Fiestas Patrias.

Mega no se quiso quedar ajeno a esta tradición y prepara una programación especial para acompañar a sus televidentes durante la celebración.

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La señal contará con distintos contenidos pensados para la semana dieciochera, como la transmisión de la Fiesta de La Pampilla, y se sumará así al ambiente de chilenidad que marcará septiembre.

Programación de Mega para Fiestas Patrias:

JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE

  • 20:00 Meganoticias Prime
  • 22:10 El Tiempo
  • 22:15 El Muro

VIERNES 18 DE SEPTIEMBRE

  • 07:00 Meganoticias Amanece
  • 08:00 Meganoticias Siempre Juntos
  • 13:00 Meganoticias Actualiza
  • 14:30 El Tiempo
  • 14:35 Especial Bafona
  • 15:45 CINE: Jurassic Park
  • 18:00 CINE: Rápido y Furioso 9
  • 20:00 Meganoticias Prime
  • 21:55 El Tiempo
  • 22:00 La Pampilla 

SÁBADO 19 DE SEPTIEMBRE

  • 08:00 Meganoticias Siempre Juntos
  • 10:30 Transmisión Parada Militar
  • 14:30 Meganoticias Actualiza
  • 15:30 El tiempo
  • 15:35 Acceso a lo Nuestro
  • 18:00 Nuestras Fiestas
  • 20:00 Meganoticias Prime
  • 21:55 El tiempo
  • 22:00 La Pampilla

DOMINGO 20 DE SEPTIEMBRE

  • 08:00 Meganoticias Siempre Juntos
  • 13:00 Meganoticias Actualiza
  • 15:00 El Tiempo
  • 15:05 De Paseo
  • 17:00 El Muro, Lo mejor
  • 20:00 Meganoticias Prime
  • 21:55 El Tiempo
  • 22:00 La Pampilla 

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