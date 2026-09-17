Oficial | Qué es el gran tambor azul con flechas de las autopistas y qué función cumple al tomar una salida

17 sept. 2026 - 17:30 hrs.

Al transitar por autopistas urbanas y vías interurbanas de alto flujo en el territorio nacional, los ramales de salida e intercambiadores representan sectores donde los conductores deben decidir su trayectoria en milésimas de segundo. Justo en el punto exacto donde la vía se divide en dos pistas, aparece de manera invariable una gran estructura curva de color azul intenso con flechas blancas divergentes.

Aunque miles de automovilistas pasan junto a ella a diario camino al trabajo o en viajes interurbanos, muchos se preguntan cuál es su nombre técnico, si está pensada para resistir un choque directo y por qué en algunas autopistas su tamaño es notablemente mayor al de una persona adulta.

A continuación, detallamos lo que establece la normativa del Ministerio de Obras Públicas y de transporte sobre el denominado hito de vértice, sus dimensiones según la velocidad de diseño de la vía y el rol clave que cumple en la seguridad de las bifurcaciones.

¿Qué es un hito de vértice y para qué sirve?

En el catálogo oficial de señalización vial, este elemento pertenece a la familia de los hitos de advertencia y recibe el nombre formal de hito de vértice.

Su diseño presenta una estructura semicilíndrica con un fondo azul reglamentario y flechas divergentes en color blanco con alta capacidad retrorreflectante. Su propósito técnico consiste en:

Advertir al conductor la existencia física de una singularidad donde se produce la arista o separación de dos flujos vehiculares que circulan en un mismo sentido.

Canalizar las trayectorias divergentes, ofreciendo una referencia visual contundente y anticipada antes de alcanzar la nariz divisoria de hormigón o la barrera de defensa.

Indicar de forma intuitiva que se debe optar por una de las dos calzadas disponibles sin realizar frenadas intempestivas en plena bifurcación.

¿Por qué cambia de tamaño según la velocidad de la ruta?

El diámetro del hito de vértice no es arbitrario; se encuentra matemáticamente vinculado a la velocidad máxima autorizada en la calzada para permitir un tiempo de reacción biológico suficiente al usuario:

En vías con velocidad igual o menor a 80 km/h: el diámetro exterior del semicilindro oscila entre 0,8 metros y 1,5 metros. En autopistas y autovías con velocidad superior a 80 km/h: el diámetro se expande obligatoriamente a dimensiones de entre 1,5 metros y 2,0 metros. La altura del hito debe mantenerse proporcionalmente equilibrada respecto a su diámetro, respetando un rango normado de entre 0,7 y 0,9 veces el diámetro (pudiendo superar fácilmente los 1,5 metros de elevación en autopistas concesionadas).

¿Es un amortiguador de impactos o un elemento de advertencia?

Un error frecuente entre los conductores consiste en creer que este gran tambor azul funciona como un parachoques o amortiguador de impacto mecánico capaz de absorber la energía de un choque frontal.

La normativa técnica aclara de manera enfática que el hito de vértice es exclusivamente un dispositivo de información y advertencia visual, por lo que en ningún caso reemplaza a los sistemas de contención ni a los amortiguadores de choque certificados.

Por este motivo, en las bifurcaciones de autopistas de alta velocidad, las defensas metálicas de impacto o los bloques atenuadores se emplazan inmediatamente detrás del hito azul, quedando este último consagrado a guiar los ojos del conductor mucho antes de alcanzar el punto crítico de la nariz vial.

Si deseas profundizar en los estándares de infraestructura de las carreteras concesionadas de Chile, puedes ingresar al portal de la Dirección de Vialidad del MOP o consultar los informes preventivos de CONASET.

Todo sobre Señales de tránsito