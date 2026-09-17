"Buscaba los cahuines": Ludmila Ksenofontova revela con qué participante de Volverías Con Tu Ex? 2 jamás volvería a convivir

17 sept. 2026 - 18:12 hrs.

El estreno de El Ex-tendido, el nuevo espacio de entrevistas que profundiza en la trastienda de Volverías Con Tu Ex? 2, dejó una revelación que apuntó directo a uno de los nombres del encierro. Ludmila Ksenofontova, la bailarina rusa que decidió abandonar antes de tiempo el reality de Mega, fue la primera invitada del formato conducido por la periodista Poli Flores.

Durante la conversación, ambas repasaron parte del proceso vivido dentro de la casa. En un momento particular, Flores puso sobre la mesa una pregunta directa: cuál de sus excompañeros o excompañeras del programa era la persona con la que Ksenofontova no volvería a compartir un mismo espacio.

Tras un breve silencio para pensar la respuesta, la bailarina fue tajante. El nombre que dio fue el de Fernanda Brown, una de las participantes más comentadas de la temporada. Al principio evitó extenderse, pero después entregó las razones que la llevaron a marcar esa distancia, según reveló durante la entrevista emitida por Mega.

La razón detrás del veto a Fernanda Brown

Ksenofontova explicó que su malestar tenía relación con la dinámica de convivencia dentro del encierro y, sobre todo, con la forma en que Brown, según su percepción, se relacionaba con el resto de participantes en momentos de tensión. Para la bailarina, la sensación fue que cada roce podía terminar amplificado en una discusión mayor.

"Fernanda buscaba los cahuines y es muy chistosa", señaló Ksenofontova durante el capítulo debut del espacio. La expresión chilena cahuín (chisme, enredo o comentario que genera controversia dentro de un grupo cerrado) es un lugar común en los formatos de convivencia extrema, donde el tiempo compartido sin descanso amplifica cualquier diferencia entre participantes.

La bailarina añadió que, ante ese escenario, optó por tomar distancia para no verse arrastrada a conflictos ajenos. Su estrategia dentro de la casa —contó— pasó por evitar los espacios donde sentía que podía quedar involucrada en discusiones que no le correspondían, una decisión que, según su relato, marcó gran parte de su convivencia con el resto del elenco.

Una renuncia que marcó al reality de Mega

La declaración cobra un peso especial si se considera que Ksenofontova fue una de las participantes que decidió abandonar voluntariamente el encierro. Su salida se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada, tanto por la sorpresa del anuncio como por el silencio que mantuvo respecto a los detalles inmediatos de la decisión.

En el mismo capítulo de El Ex-tendido, la bailarina también explicó a Poli Flores los motivos de su renuncia, además de reconocer cuál fue el momento del que se arrepiente durante su paso por el programa. La conversación sobre Brown se sumó a esa serie de confidencias como uno de los titulares del episodio.

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El Ex-tendido, el formato que abre las conversaciones pendientes

El Ex-tendido nació como una extensión natural de Volverías Con Tu Ex? 2. La propuesta de Mega apuesta por dar espacio a las conversaciones que no alcanzaron a ocurrir dentro de la casa: reencuentros, aclaraciones, arrepentimientos y, como en este caso, confesiones sobre las relaciones humanas que se tejieron durante el encierro.

Bajo la conducción de Poli Flores, cada capítulo se centra en una figura del reality. La lógica del espacio es permitir que las y los ex participantes revisen en frío las decisiones tomadas frente a las cámaras, con un tono menos confrontacional que el que suele imponerse en los debates televisivos habituales sobre farándula.

La elección de Ksenofontova como primera invitada respondió a un motivo evidente: su salida abrió preguntas sobre lo que había sucedido puertas adentro, y su testimonio permitió reconstruir parte del clima interno que no se vio en pantalla. La confesión sobre Brown, en ese contexto, funcionó como uno de los cierres más comentados de la entrevista.

Qué se espera para los próximos capítulos

Con el debut resuelto, El Ex-tendido queda instalado como plataforma para nuevas revelaciones. La expectativa se traslada ahora a los próximos invitados y, sobre todo, a la eventual reacción de Fernanda Brown, quien hasta el cierre de esta nota no había respondido públicamente a los dichos de la bailarina rusa.

El programa se emite por Mega y quedará disponible en el catálogo digital para quienes quieran repasar la entrevista completa. En un formato televisivo donde las relaciones dentro y fuera de cámara suelen definir la narrativa de una temporada, cada nuevo capítulo del spin-off tiene potencial para mover el eje de la conversación pública, más allá del reality que le dio origen.

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