Piscina, celos y multa millonaria: así nació "Con la ropa no", la frase que hoy reenfrentará a Oriana Marzoli y Bárbara Córdoba

17 sept. 2026 - 17:10 hrs.

Diez años después, la piscina volverá a ser tema. En el avance del capítulo 63 de Volverías con tu ex? 2, el animador Julio César Rodríguez mencionará "Con la ropa no" —el grito que Oriana Marzoli transformó en meme durante el encierro de 2016— y activará el reencuentro más esperado de la temporada: la española frente a Bárbara Córdoba, la argentina que aquella madrugada le arrojó todo el vestuario al agua.

La escena, según el mismo adelanto, terminará en una pulseada de autoría. "Es gracias a mi frase icónica", disparará Oriana. La trasandina responderá que sin la ropa flotando en la piscina no habría frase que reclamar.

Ese cruce reactiva uno de los episodios más recordados del reality chileno. Vale la pena reconstruirlo, porque casi todos recuerdan la pataleta y muy pocos ubican con precisión lo que había detrás.

El origen: una madrugada de 2016 en la casa de Mega

El incidente ocurrió en la primera temporada de ¿Volverías con tu ex?, emitida por Mega en 2016. Bárbara Córdoba había ingresado como exnovia de Luis Mateucci. Adentro, el argentino se acercó a Oriana Marzoli, y el escenario clásico del formato —celos, provocaciones y una convivencia forzada— empezó a escalar rápido.

Según Bárbara relató en el capítulo 9 de la temporada actual, no llegó preparada para el conflicto. "No traía un carácter preparado para la confrontación", explicó a sus compañeros. Los ataques de Oriana —dijo entonces— se acumularon día a día hasta un punto en el que decidió responder de una sola vez.

Lo hizo de madrugada, en silencio y sin testigos directos. Tomó las prendas de la española y las dejó flotando en la piscina de la casa-estudio, donde permanecieron varias horas antes de que alguien las descubriera.

"Con la ropa no", la frase que se transformó en meme

Al amanecer, cuando Oriana vio el vestuario empapado, se quebró frente a las cámaras. Entre lágrimas gritó la frase que la acompañaría durante la década siguiente: "Con la ropa no". La reacción se viralizó de inmediato, cruzó fronteras hispanoamericanas y se instaló en la cultura popular chilena como una de las escenas más citadas de la historia del género.

La propia Oriana lo asumió en Inside Oriana, el docureality que Mediaset le dedicó en España en 2025. "Forma parte de la historia de Chile", dijo según reprodujo el portal Página 7. Agregó que le habían hecho una cantidad incontable de memes y que la gente todavía la imita en la calle.

La multa que Joaquín Méndez destapó siete años después

Lo que en 2016 nadie contó al aire fue el desenlace administrativo. En agosto de 2023, ya en el programa La Hora de Jugar, el animador Joaquín Méndez —que también había sido participante de esa temporada— reveló la sanción. Según documentó Meganoticias, la producción determinó que varias prendas habían quedado inservibles por los químicos del agua y decidió cobrarle el daño a Bárbara.

El monto que trascendió fue de 4.000 euros, equivalentes entonces a más de 3,7 millones de pesos. "Le iban a descontar la ropa de Oriana, y al final sí lo hicieron", contó Méndez en esa emisión. La argentina —agregó— pagó.

Ese dato es clave para entender el reclamo de esta noche: mientras Oriana sostiene que la fama del episodio pertenece a su frase, Bárbara acumuló durante casi una década la factura material del incidente.

El reencuentro en la casa: "gracias a mi frase icónica"

En el capítulo 63, Julio César Rodríguez activará el recuerdo delante de las dos. Oriana Marzoli sostendrá que la exposición actual de Bárbara depende de aquella frase. "Lo importante fue mi frase, no tú", agregará según el avance publicado por Mega.

La respuesta de Bárbara será directa: sin su acto de esa madrugada, no habría frase icónica que reivindicar. Es la primera vez en el reality en que ambas protagonistas confrontan cara a cara la autoría de un momento que, a estas alturas, ya no les pertenece solo a ellas, sino a la memoria colectiva del formato.

Lo demás que traerá el capítulo 63

El cruce entre Oriana y Bárbara no será el único frente abierto del episodio. Según el mismo avance, la española leerá al aire mensajes que Rai Cerda le envió por Instagram, lo que provocará que Faloon Larraguibel le pida no volver a hablarle. Más tarde, Camila Nash y la propia Faloon protagonizarán una discusión que subirá de tono rápido por la pérdida de un vaporizador.

El capítulo 63 de Volverías con tu ex? 2 se emite esta noche por la señal de Mega y quedará disponible en Mega Go y Disney+. Después de años de versiones cruzadas, la conversación pondrá cara a cara, por primera vez frente a las cámaras, a las dos personas sin las cuales el meme no existiría.

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