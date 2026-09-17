Argentina potencia su poderío militar: Tras la compra de 24 cazas F-16 ahora busca sumar poderosos submarinos y fragatas

17 sept. 2026 - 18:11 hrs.

¿Qué pasó?

Argentina avanza en un plan para reforzar sus Fuerzas Armadas. Tras iniciar la incorporación de los 24 cazas F-16 adquiridos a Dinamarca, el gobierno de Javier Milei ahora busca ampliar sus capacidades navales con la compra de tres submarinos y dos fragatas.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso contempla una autorización para contratar crédito público internacional por hasta US$ 3.500 millones destinado al reequipamiento de la Armada. De ese monto, hasta US$ 2.300 millones serían para los submarinos y otros US$ 1.200 millones para las fragatas.

La iniciativa todavía no implica que los recursos estén asignados ni que las adquisiciones estén cerradas. La autorización permitiría al Ministerio de Defensa negociar los préstamos y avanzar posteriormente en los contratos correspondientes.

Argentina busca recuperar su capacidad submarina

Los tres submarinos convencionales tendrían como destino la Base Naval Mar del Plata y permitirían recuperar una capacidad que Argentina perdió tras el hundimiento del ARA San Juan, en noviembre de 2017, que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.

De acuerdo a lo informado por Infobae, entre las empresas que han presentado propuestas están la alemana ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) y la francesa Naval Group. Esta última ofrece el modelo Scorpène, el mismo tipo de submarino convencional adquirido por Brasil y que posee Chile. TKMS, en tanto, postuló el modelo 212, también de propulsión diésel-eléctrica.

La decisión aún no está tomada y dependerá de factores como las características de las unidades, sus sistemas de armas, el precio y las condiciones de financiamiento. El proyecto de Presupuesto tampoco establece qué modelo será finalmente adquirido ni dónde serán construidos.

El principal desafío para concretar la compra es precisamente el financiamiento. Cada unidad puede superar los US$700 millones, aunque el costo final dependerá de las características y equipamiento solicitados.

También proyectan dos fragatas

El plan contempla además US$1.200 millones para incorporar dos fragatas multimisión, que operarían desde la Base Naval Puerto Belgrano.

A esto se suma una partida de 37.616 millones de pesos argentinos ya ejecutable para adquirir cuatro helicópteros navales livianos destinados a esa misma base.

El proyecto naval forma parte de un proceso de reequipamiento que también alcanza a la Fuerza Aérea y al Ejército.

Los F-16 que Argentina ya comenzó a recibir

En el caso de la Fuerza Aérea, Argentina adquirió 24 F-16 A/B MLU a Dinamarca mediante un contrato firmado en abril de 2024.

Los primeros seis llegaron al país el 5 de diciembre de 2025 y una segunda tanda de seis está prevista para la segunda quincena de septiembre.

“Llega la semana que viene la segunda tanda de los F-16”, confirmó este miércoles el ministro de Defensa, Carlos Presti, en declaraciones a Radio Rivadavia.

Este nuevo grupo estará compuesto por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza. Las aeronaves realizarán escalas técnicas en España y Brasil antes de llegar a Argentina, con apoyo de aviones cisterna estadounidenses para el reabastecimiento en vuelo.

Con esta entrega, la Fuerza Aérea contará con 12 de los 24 cazas adquiridos, mientras continúa el cronograma para completar la flota.

Black Hawk, Stryker y nuevas obras

El proceso de modernización también contempla la incorporación de otros equipos. Argentina negocia la llegada de helicópteros UH-60L Black Hawk para el Ejército y proyecta incorporar vehículos blindados Stryker, además de camiones tácticos Unimog.

“La Argentina en estos momentos está adquiriendo material de fusiles”, señaló Presti, quien también mencionó entre los equipos incorporados o proyectados a los F-16, P-3 Orion, Black Hawk y Stryker.

La modernización incluye además obras de infraestructura militar, entre ellas las destinadas a las nuevas capacidades de los F-16 y la reactivación de la Base Naval Integrada en Ushuaia, en Tierra del Fuego, proyecto estimado en US$450 millones.

Desde el Ministerio de Defensa argentino señalaron que este fortalecimiento busca proteger la integridad territorial del país, manteniendo la vía diplomática en los reclamos de soberanía sobre las islas Malvinas.

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