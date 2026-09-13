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Tensión diplomática por magallanes: "Todas las diferencias con argentina las hemos ido solucionando conversando"

13 sept. 2026 - 11:51 hrs.

Nicolás Monckeberg, exembajador de Chile en Argentina, conversó con Meganoticias Siempre Juntos sobre la tensión diplomática entre ambos países por el Estrecho de Magallanes.

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