Tensión diplomática por magallanes: "Todas las diferencias con argentina las hemos ido solucionando conversando"
13 sept. 2026 - 11:51 hrs.
Nicolás Monckeberg, exembajador de Chile en Argentina, conversó con Meganoticias Siempre Juntos sobre la tensión diplomática entre ambos países por el Estrecho de Magallanes.
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