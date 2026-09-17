¿Se termina el cambio de hora en Chile? Ingresan proyecto para mantener un horario fijo durante todo el año

17 sept. 2026 - 18:45 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de cinco senadores presentó un proyecto de ley que busca terminar con los cambios de hora en Chile y establecer un horario permanente durante todo el año, aunque con diferencias dependiendo de la zona geográfica del país.

La iniciativa fue presentada por los senadores Carlos Kuschel, Andrés Longton, Paulina Núñez, Camila Flores y Paulina Vodanovic, y propone eliminar los adelantos y retrasos estacionales que actualmente modifican la hora oficial dos veces al año.

¿Qué horario se propone?

La iniciativa plantea establecer por ley una hora oficial permanente y territorialmente diferenciada, utilizando como referencia el Tiempo Universal Coordinado (UTC).

De esta manera, la propuesta contempla tres husos horarios fijos:

UTC-4 como regla general para el territorio nacional .

. UTC-3 para las regiones de Aysén y de Magallanes .

. UTC-6 para Rapa Nui (Isla de Pascua) y la isla Salas y Gómez.

Así, en el territorio continental que actualmente utiliza el horario de verano, tendría el reloj con una hora menos durante todo el año, al mantenerse permanentemente el UTC-4, es decir, con el horario de invierno todo el año.

¿Por qué quieren terminar con el cambio de hora?

Los autores de la iniciativa sostienen que los cambios estacionales pueden generar efectos sobre el sueño y los ciclos biológicos, especialmente en niños, niñas y adolescentes, personas mayores, trabajadores por turnos y personas con trastornos del sueño.

El proyecto también cita a la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, que ha recomendado eliminar los cambios estacionales y mantener de manera permanente la hora estándar.

Los senadores plantean además que Chile es actualmente el único Estado soberano de Sudamérica que mantiene un cambio estacional de hora y que la experiencia de otros países de la región apunta hacia horarios estables durante todo el año.

El proyecto recién se encuentra en su primer trámite constitucional, por lo que todavía debe avanzar en el Congreso antes de que eventualmente pueda convertirse en ley.

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