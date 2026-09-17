¿A qué hora cierran los supermercados este 17 de septiembre? Revisa los horarios

17 sept. 2026 - 07:00 hrs.

Quienes todavía tengan compras pendientes para las celebraciones de Fiestas Patrias deberán tomar en cuenta los horarios especiales que tendrán los supermercados este jueves 17 de septiembre.

Aunque el 17 de septiembre no es feriado, las principales cadenas del país adelantarán su cierre para permitir que sus trabajadores puedan iniciar el descanso correspondiente a los feriados irrenunciables del 18 y 19 de septiembre.

Por lo mismo, los supermercados no funcionarán durante ambas jornadas y la última oportunidad para realizar compras en estos establecimientos será durante la tarde del jueves. Los horarios pueden variar dependiendo de la cadena y, en algunos casos, de la sucursal.

¿A qué hora cierran los supermercados el 17 de septiembre?

Estos son los horarios informados para las principales cadenas durante este jueves:

Jumbo: cierre a las 19:00 horas.

Lider: cierre a las 19:00 horas. Los locales Express de Lider tendrán atención hasta las 19:30 horas.

Santa Isabel: cierre a las 19:30 horas.

Unimarc: cierre a las 19:30 horas.

Tottus: cierre entre las 19:00 y 19:30 horas, dependiendo del establecimiento.

Los horarios corresponden a la programación especial de Fiestas Patrias y se recomienda revisar el funcionamiento específico de cada sucursal antes de acudir, ya que puede haber diferencias entre locales.

¿Qué pasará con los supermercados el 18 y 19 de septiembre?

Durante el viernes 18 y sábado 19 de septiembre, los supermercados y otros establecimientos del comercio deberán permanecer cerrados debido a que ambas fechas corresponden a feriados obligatorios e irrenunciables para los trabajadores del comercio.

La Dirección del Trabajo establece que el período de descanso debe comenzar, como máximo, a las 21:00 horas del jueves 17 de septiembre y extenderse hasta las 06:00 horas del domingo 20 de septiembre.

¿Por qué cierran antes el 17 de septiembre?

El cierre anticipado responde a la normativa laboral asociada a los feriados irrenunciables de Fiestas Patrias.

La Dirección del Trabajo recordó que el descanso de los trabajadores del comercio debe comenzar, a más tardar, a las 21:00 horas del día anterior al feriado, por lo que las distintas cadenas deben organizar sus operaciones para que sus trabajadores puedan abandonar sus funciones dentro del plazo establecido.