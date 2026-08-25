"No queremos tardar tanto en Chile": PriceSmart revela cuándo abrirá su primer establecimiento en el país

25 ag. 2026 - 14:55 hrs.

¿Qué pasó?

Comprar por membresía, tal como ya se hace en otros países de la región, pronto será una opción también en Chile. La cadena estadounidense PriceSmart confirmó la fecha de apertura de su primer club en el país: será durante el primer semestre de 2027.

El local estará ubicado en Mallplaza Los Dominicos, en Las Condes, y marcará un doble hito para la compañía: será su entrada oficial al mercado chileno y, además, su primer club instalado dentro de un centro comercial.

"No queremos tardar tanto en Chile"

Quien entregó los detalles fue el CEO de PriceSmart, David Price, durante la conferencia con analistas por los resultados del tercer trimestre fiscal 2026.

Ahí, el ejecutivo reconoció que la empresa se tomó más tiempo del previsto para consolidar su operación en Colombia, país donde el negocio tuvo una fuerte recepción inicial, pero luego enfrentó la devaluación del peso colombiano y la salida de distintos operadores internacionales. "Definitivamente no queremos tardar tanto en Chile", afirmó Price.

La apuesta de US$100 millones

Según consignó el Diario Financiero, para no repetir esa historia, PriceSmart comprometió una inversión aproximada de US$100 millones en sus tres primeros establecimientos y en la instalación de sus oficinas centrales en Chile.

La estrategia contempla ingresar con varias ubicaciones desde el comienzo, en lugar de depender únicamente del desempeño del primer local. "Esta representa nuestra primera fase de inversión y vemos potencial para futuras etapas, dada la oportunidad que observamos en el mercado", sostuvo el CEO.

¿Dónde estarán los otros clubes?

Los Dominicos será el primer club en abrir, pero no el único. La compañía ya mantiene acuerdos para adquirir terrenos destinados a otros dos posibles establecimientos, aunque todavía no confirma oficialmente esas ubicaciones. Durante los últimos meses ha realizado gestiones para desarrollar recintos en sectores como Peñalolén y Chicureo.

La existencia de esos proyectos ya había sido adelantada en julio por el gerente general de PriceSmart Chile, Juan Pablo Valdés, quien señaló a Diario Financiero que Santiago podría llegar a albergar entre cinco y seis clubes, aunque precisó que solo los dos proyectos adicionales se encontraban bajo contrato.

El equipo que ya trabaja en Chile

Mientras se acerca la apertura, PriceSmart ya comenzó a levantar la estructura necesaria para operar en el país. Actualmente cuenta con cerca de 20 trabajadores en Chile, incluido su gerente general y un equipo local de compras, que por ahora funciona desde oficinas arrendadas mientras se prepara una sede central permanente.

El plan también contempla combinar productos importados con oferta de proveedores nacionales: la compañía ya compra distintos artículos chilenos para comercializarlos en sus mercados actuales y espera aumentar esas exportaciones a medida que avance la operación local.

Así funcionará la membresía

El modelo de negocio operará bajo el pago de una membresía anual para acceder a los clubes, formato que todavía no existe como tal en Chile. Sin embargo, Price aseguró que no le preocupa su recepción, ya que los consumidores chilenos están familiarizados con servicios de suscripción similares, como Jumbo Prime, Uber One y RappiPrime.

Sobre los precios, la compañía todavía no los define. Eso sí, el CEO anticipó que las membresías comenzarán a venderse antes de la apertura de Los Dominicos: "Comenzaremos a vender membresías al menos varios meses antes de la apertura", dijo, precisando que normalmente el proceso parte con al menos tres meses de anticipación, aunque en Chile lo harán con mayor tiempo por tratarse del primer club y de un concepto nuevo en el país.