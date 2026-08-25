La nueva apuesta de marca de belleza surcoreana que llegará primero a Chile: Un tratamiento inyectable de salmón

25 ag. 2026 - 15:31 hrs.

¿Qué pasó?

Chile será el primer país donde la marca surcoreana de belleza Medicube estrenará PN Skin Booster, su nueva línea de tratamientos inyectables para el cuidado de la piel. Se trata de un producto basado en polinucleótidos extraídos del esperma de salmón, utilizado en procedimientos estéticos orientados a mejorar la calidad y regeneración de la piel.

De acuerdo con The Clinic, Medicube está presente en Chile desde 2025, con productos como cremas y sérums disponibles en tiendas como DBS Beauty, Sokobox y Falabella. Ahora, la compañía ingresará al mercado de la medicina estética a través de su línea Medical Aesthetics.

La expansión estará acompañada en Chile por Kinegun Medicals, empresa nacional especializada en tecnología para clínicas estéticas y profesionales de la salud, que también tiene presencia en Colombia. Durante 2025, la compañía registró un crecimiento de 50% en sus ventas y superó el millón de dólares de facturación mensual.

“Ser los primeros en el mundo en ofrecer esta tecnología no es casualidad: es el resultado de años construyendo confianza en el mundo de la medicina estética en Chile, siempre con productos que cumplen los más altos estándares a nivel mundial”, señaló Vicente Caerols, CEO de Kinegun.

¿Qué es el nuevo tratamiento de Medicube?

PN Skin Booster corresponde a un tratamiento inyectable basado en polinucleótidos, componentes obtenidos a partir del esperma de salmón y utilizados en medicina estética con el objetivo de favorecer la reparación y regeneración de la piel.

La llegada de este tipo de productos se produce en medio del crecimiento del mercado de tratamientos inyectables, uno de los segmentos que ha mostrado mayor dinamismo dentro de la medicina estética.

De acuerdo con las cifras entregadas, el mercado mundial de productos inyectables pasó de US$9.900 millones en 2022 a US$11.600 millones en 2024.

Dentro de esta categoría, los polinucleótidos han comenzado a ganar espacio como una alternativa enfocada en la calidad y regeneración de la piel, en línea con una tendencia que apunta hacia procedimientos más personalizados, preventivos y menos centrados exclusivamente en corregir signos visibles.

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¿Por qué Medicube eligió Chile?

La decisión de realizar en Chile el debut internacional de su nueva línea también estaría relacionada con el crecimiento de la medicina estética en el país.

Cifras de la clínica estética Terré, elaboradas a partir de un análisis de más de 6.100 cirugías estéticas realizadas en Chile entre 2017 y 2025, muestran un aumento de los tratamientos preventivos. Durante la última década, la edad promedio de los pacientes pasó de 50 a 46 años.

La empresa detrás de Medicube, APR Corporation, también atraviesa un período de fuerte expansión. Actualmente, es considerada la compañía de belleza “pure-play” con mayor capitalización bursátil de Asia y la tercera a nivel mundial, detrás de L’Oréal y Estée Lauder.

El concepto “pure-play” hace referencia a compañías concentradas principalmente en una sola actividad.

En 2025, APR Corporation superó por primera vez los US$1.000 millones en ventas anuales, tras alcanzar ingresos consolidados por 5,27 billones de wones surcoreanos, cifra que representó un crecimiento de 111% respecto del año anterior.