Balacera en feria libre de Huechuraba: Detectives de la PDI frustran robo a un almacén y un delincuente está grave

26 ag. 2026 - 16:25 hrs.

¿Qué pasó?

Un robo frustrado y una posterior balacera se registraron la tarde de este miércoles en una feria libre del sector de La Pincoya, en la comuna de Huechuraba, Región Metropolitana.

PDI frustró robo a almacén

A eso de las 14:00 horas, un grupo de delincuentes armados intentó asaltar un almacén ubicado en la intersección de avenida Pablo Neruda con Nogales, mismo lugar en donde había una feria libre.

Sin embargo, ninguno de los asaltantes sabía que por el lugar se desplazaban funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) realizando diligencias por otro caso.

En concreto, se trata de detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), quienes intervinieron de inmediato, usando sus armas de servicio para frustrar el delito.

La banda se parapetó en el local comercial y comenzó un intercambio de disparos con la policía, que se ubicaba en el exterior, extendiéndose por varios minutos.

Un delincuente resultó herido de gravedad

Los impactos de bala generaron pánico en trabajadores y clientes de la feria, quienes buscaron resguardarse para no ser alcanzados por los proyectiles. Según testigos, se habrían percutado al menos 20 disparos.

Luego de un rato, los funcionarios de la PDI lograron entrar al almacén. Durante el procedimiento, uno de los asaltantes resultó gravemente herido.

De momento, se desconoce el número de personas que participaron en el delito y si alguno de ellos fue detenido. Por ahora, desde la policía no se ha entregado una información oficial del hecho.