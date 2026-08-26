Confirman la causa de muerte de Dolly Parton: Fallecimiento fue repentino incluso para sus cercanos

26 ag. 2026 - 16:44 hrs.

La muerte de Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música estadounidense, continúa generando reacciones alrededor del mundo. La cantante, compositora, actriz y filántropa falleció este martes 25 de agosto a los 80 años.

Ahora se conoció la causa de su muerte. Según confirmó su equipo, la artista enfrentó una “breve batalla contra el cáncer” antes de fallecer en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, en Nashville, Tennessee.

Sus representantes señalaron que estuvo acompañada por sus seres queridos en sus últimos momentos; hasta ahora no han informado qué tipo de cáncer padecía ni cuándo fue diagnosticada.

Dolly Parton llevaba varios meses enfrentando problemas de salud

La noticia generó especial impacto debido a que, si bien sus cercanos sabían que atravesaba problemas de salud, su fallecimiento habría sido inesperado incluso para personas de su círculo más cercano.

La artista había sido hospitalizada en Nashville el viernes 21 de agosto y permaneció internada durante cuatro días antes de su muerte. En los meses anteriores también había enfrentado otros problemas de salud que la llevaron a modificar algunos de sus compromisos públicos.

Pese a estas dificultades, Parton había mantenido una actitud activa y había continuado vinculada a distintos proyectos relacionados con su carrera y su legado.

El mensaje de su equipo tras su muerte

Tras confirmar su fallecimiento, los representantes de Dolly Parton destacaron el impacto que tuvo durante décadas tanto en el mundo del espectáculo como fuera de él.

Su equipo recordó que la artista dedicó su vida a entregar “alegría, risas, esperanza e integridad” y destacó especialmente su generosidad y compromiso con distintas causas sociales.

Entre ellas aparece Imagination Library, iniciativa que ha permitido entregar libros a millones de niños, además de sus aportes a la investigación médica.

Una carrera que superó las seis décadas

Dolly Parton construyó una de las trayectorias más extensas y reconocidas de la música country. A lo largo de más de seis décadas de carrera, se convirtió en una de las artistas más influyentes de Estados Unidos y extendió su trabajo a la televisión, el cine, los negocios y la filantropía.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Jolene”, “9 to 5” e “I Will Always Love You”, esta última posteriormente popularizada mundialmente por Whitney Houston.

Parton también protagonizó películas como 9 to 5, consolidándose como una figura que trascendió la industria musical. De acuerdo con Reuters, vendió más de 100 millones de discos y recibió 11 premios Grammy, incluido un Grammy por trayectoria.

Las reacciones tras la muerte de la leyenda del country

La noticia provocó una rápida ola de homenajes de artistas y figuras de la industria del entretenimiento. Entre quienes recordaron públicamente a Parton estuvieron sus amigas Jane Fonda y Reba McEntire. Fonda, quien compartió pantalla con ella en 9 to 5, destacó su personalidad y la amistad que mantuvieron durante décadas.

McEntire, por su parte, también expresó su pesar y recordó a Parton como una artista única, destacando la amistad que construyeron a lo largo de los años.

Los homenajes también se multiplicaron entre artistas de distintas generaciones, reflejando la influencia que tuvo Parton mucho más allá de la música country.

Además de sus éxitos musicales, uno de los aspectos que marcó la trayectoria de Dolly Parton fue su trabajo filantrópico. A través de Imagination Library, la organización creada por la artista ha impulsado la entrega gratuita de libros infantiles, convirtiendo la iniciativa en uno de los principales legados de su carrera.

Su influencia también alcanzó la investigación médica. Durante la pandemia de COVID-19, Parton realizó una donación de un millón de dólares destinada a la investigación que contribuyó al desarrollo de una vacuna.

Desde sus orígenes humildes en Tennessee hasta convertirse en una estrella mundial, Dolly Parton construyó una carrera que trascendió generaciones. A los 80 años, deja un legado que abarca música, cine, televisión, negocios y filantropía, mientras sus canciones continúan formando parte de la cultura popular estadounidense.