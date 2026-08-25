"Está en los brazos de Jesús": Muere a los 80 años Dolly Parton, ícono de la música estadounidense

25 ag. 2026 - 14:15 hrs.

Dolly Parton,una de las entertainers más queridas del mundo, falleció este martes 25 de agosto a los 80 años. Su familia no entregó la causa de muerte, aunque la cantante había revelado públicamente algunos problemas de salud en los últimos meses.

El anuncio lo hizo su sobrino Bryan Seaver en un video publicado en las redes sociales de la artista. "La tristeza está con nosotros, no con Dolly. Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús", dijo Seaver, quien además se desempeñó como jefe de seguridad de la cantante por más de dos décadas.

A lo largo de su carrera de más de seis décadas, Parton fue acreditada como compositora de más de 3.000 canciones, incluyendo clásicos como "Jolene", "Coat of Many Colors", "9 to 5" e "I Will Always Love You", vendiendo más de 100 millones de copias en todo el mundo. Su familia informó que habrá un servicio privado para sus seres más cercanos.

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De las montañas al éxito

Dolly Parton nació el 19 de enero de 1946 en una cabaña sin electricidad en las montañas Great Smoky de Tennessee, siendo la cuarta de doce hijos. Comenzó a escribir canciones a los cinco años y a los diez ya actuaba profesionalmente en televisión y radio en Knoxville. El día después de graduarse del colegio, en 1964, tomó un bus rumbo a Nashville con una maleta de cartón y la determinación de convertirse en artista.

Su carrera despegó gracias al trabajo junto al cantante Porter Wagoner, lo que le permitió conseguir un contrato con RCA Records y lanzar éxitos como "Jolene", "I Will Always Love You" y "9 to 5". Curiosamente, "Jolene" e "I Will Always Love You" las escribió el mismo día. A lo largo de su trayectoria fue acreditada como compositora de más de 3.000 canciones y acumuló 10 premios Grammy.

Más allá de la música, Parton fue actriz, productora, empresaria y filántropa, y es una de las pocas personas en recibir nominaciones de las cuatro grandes organizaciones de premios del entretenimiento: Emmy, Grammy, Oscar y Tony. En 1986 inauguró su parque temático Dollywood, hoy uno de los más visitados de Estados Unidos.

En el plano personal, Dolly conoció a Carl Dean el primer día que llegó a Nashville y fue amor a primera vista. Se casaron el 30 de mayo de 1966 y permanecieron juntos por 59 años, hasta que Carl falleció en 2025. Su matrimonio fue considerado uno de los más sólidos del mundo del espectáculo, especialmente porque Dean siempre prefirió mantenerse alejado del ojo público, siendo el soporte silencioso de una de las artistas más grandes de todos los tiempos.

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