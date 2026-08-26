"Porque una queen...": Neme volvió a Mucho Gusto con indirectas hacia la polémica de Gala, Cote López y Luis Jiménez
26 ag. 2026 - 08:58 hrs.
Tras un par de días en que no asistió al matinal por enfermedad, Neme retornó al matinal con indirectas sobre la situación que involucró a la farándula nacional.
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