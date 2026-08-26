Línea 10 del Metro: ¿Cuántas estaciones tendrá y hasta dónde llegará?

26 ag. 2026 - 08:38 hrs.

¿Qué pasó?

La futura Línea 10 del Metro de Santiago tendrá nuevas estaciones, que se sumarán a las seis que actualmente tiene la Línea 4A, en un proyecto que contempla extender el trazado hacia el poniente y conectar con la comuna de Maipú.

Así lo explicó Felipe Bravo, gerente general de Metro de Santiago, en diálogo con Meganoticias, donde detalló las características de uno de los próximos proyectos de expansión de la red.

“La Línea 10 en particular, uno tiene que pensarla como una extensión de la Línea 4A. La Línea 4A que hoy día parte en Vicuña Mackenna y termina en La Cisterna por el eje del Corredor de Américo Vespucio se extiende 10 kilómetros más”, señaló Bravo.

Actualmente, la Línea 4A cuenta con seis estaciones y ocho kilómetros de extensión. Con el proyecto, se agregarán otros 10 kilómetros de recorrido y siete estaciones, por lo que, de concretarse en los términos descritos por el gerente general de Metro, el trazado completo alcanzaría 13 estaciones.

“Esa línea actualmente tiene 8 kilómetros, tiene 6 estaciones. Se extiende 10 kilómetros y se le agregan 7 estaciones más”, precisó.

¿Por dónde pasará la Línea 10?

La extensión continuará hacia el poniente siguiendo el eje de Américo Vespucio. El trazado avanzará desde la actual Línea 4A hasta las cercanías de Estación del Sol, donde contempla continuar bajo tierra para conectar con la Línea 5 y llegar a la zona de Maipú.

“Se extiende continuando hacia el poniente por el eje de Américo Vespucio y ya cerca de la Estación del Sol, que está bastante próxima ahí en una de las zonas, se hunde y sale para conectar con la Línea 5 y llegar a esa zona ahí en la Comuna de Maipú”, explicó el gerente general de Metro.

“Y ese es un proyecto que además tiene la ventaja de que moderniza completamente la actual Línea 4A. ¿En qué sentido? En el sentido de que se reemplazan sus trenes, se ponen las puertas de andén, que ya vemos que hoy día las estamos instalando también en la Línea 1. Se instalan trenes sin conductor, igual como operan las Líneas 3 y 6, y que además va a ser el estándar la Línea 7, la 8, la 9 y la línea del aeropuerto. Y por lo tanto, se transforma esa línea completa y por eso es que pasa a ser ahora la Línea 10”, detalló Bravo.

¿Cuándo estaría operativa?

Por ahora, la Línea 10 se encuentra en una fase preliminar y Metro todavía no tiene definida una fecha de inauguración.

“Como digo, está en una fase preliminar, en una fase en que estamos analizando de qué forma se puede abordar y en qué momentos en el tiempo también se va a poder materializar”, sostuvo.

El gerente general de Metro agregó que, a diferencia de las líneas que actualmente se encuentran en ejecución, todavía no existe un plan concreto para materializar este proyecto.

“Aún no tenemos fecha de inauguración de esos proyectos y aún no tenemos definido un plan para poder materializarlos tan concreto como lo tenemos para las otras líneas que mencioné anteriormente. Pero lo bueno es que ya sabemos exactamente cómo vamos a seguir desarrollando la Línea Metro”, cerró.