Temblor en la zona norte: Conoce la magnitud del sismo y su epicentro

25 ag. 2026 - 21:44 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este martes 25 de agosto, a las 21:36 horas, un temblor de magnitud 4,5 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 40 km al oeste de Taltal, en la región de Antofagasta, con una profundidad de 48,3 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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