¿Adiós a las monedas de $10?: Banco Central anuncia cambios en la fabricación de unidades de menor denominación

25 ag. 2026 - 18:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Banco Central de Chile anunció este martes que realizará un cambio en la fabricación de las monedas de menor denominación.

De momento, se desconocen estas modificaciones. Es decir, puede que las monedas de $10 o $50 desaparezcan, cambien de tamaño o diseño.

Desde el organismo señalaron que el detalle será presentado oficialmente en una conferencia de prensa.

¿Cuándo será el anuncio?

El anuncio se realizará la jornada del miércoles a las 10:00 horas, en el Auditorio del Banco Central, ubicado en Morandé 115, en Santiago Centro.

La actividad será encabezada por el Gerente General del organismo, Luis Óscar Herrera. También participarán el Gerente de la División Operaciones, Raimundo García, y la Gerenta Tesorera, Cecilia Feliú.

La conferencia será transmitida vía streaming a través del canal de YouTube del Banco Central de Chile.

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