Detienen a delincuente envuelto en robo que terminó con niño baleado en La Cruz

25 ag. 2026 - 18:43 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Concón de la PDI, en un trabajo coordinado con el Ministerio Público, detuvieron a un joven de 25 años, de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales, imputado por un violento delito de robo con violencia perpetrado en la comuna de La Cruz.

El hecho investigado ocurrió el pasado 27 de abril en una parcela del sector Pocochay. En dicha ocasión, un grupo de sujetos armados ingresó al inmueble e intimidó a una familia compuesta por un matrimonio de adultos mayores y su nieto de 7 años.

Durante el atraco, los delincuentes agredieron al abuelo y, ante los gritos de auxilio del menor, uno de los asaltantes percutó un disparo que impactó al niño en la zona posterior del hombro derecho.

Niño debió ser atendido de urgencia

El menor debió ser trasladado de urgencia a un centro asistencial provincial y posteriormente derivado al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, generando amplia conmoción pública a nivel regional y nacional.

El trabajo científico-técnico y el análisis de evidencia desarrollados por la PDI permitieron ubicar al imputado en el lugar de los hechos. Su aprehensión se concretó en la comuna de Concón, momento en que además se le imputó el delito de porte de elementos para cometer delitos.

En paralelo, la policía civil mantiene diligencias abiertas para determinar si el detenido cuenta con participación en otros delitos graves. En específico, se indaga su eventual vinculación con al menos un robo con homicidio y cuatro robos con violencia registrados en la Región Metropolitana.

Prisión preventiva

Por instrucción de la Fiscalía, el sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Calera para su control de detención y formalización. El tribunal determinó aplicar la medida cautelar de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

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