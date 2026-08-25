Se juntó con su padre y fue a clases tras el crimen: Revelan itinerario de menor acusada de asesinar a su madre en San Joaquín

25 ag. 2026 - 22:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía Metropolitana Sur entregó detalles del brutal crimen de una madre a manos de, presuntamente, su hija de 14 años al interior del departamento que ambas compartían en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana.

El órgano persecutor relató cómo habría actuado la menor durante las horas posteriores al homicidio, incluyendo una salida con su padre, su asistencia al colegio y la posterior autodenuncia en una comisaría.

La adolescente, quien este martes quedó con la cautelar de internación provisoria por el delito de parricidio, habría dado muerte a su madre, de 48 años, tras golpearla con un elemento contundente en varias ocasiones.

Salió con su padre y asistió al colegio

Según explicó el fiscal Ariel Cancino, la muerte de la víctima habría ocurrido el domingo 23 de agosto. Pero lejos de remecer a la supuesta agresora, esta continuó con su vida normal.

"Posteriormente, ella habría salido con su padre durante la tarde", señaló, aclarando que la imputada vivía solo con su madre en el departamento. En la noche, cerca de las 23:00 horas, regresó a la vivienda.

"Al día siguiente habría ido hasta su colegio, un día de clase normal", detalló el persecutor posterior a la audiencia de formalización.

Sin embargo, su actuar cambió una vez que terminó la escuela: "A la salida de dicho establecimiento educacional, ella habría acudido hasta una comisaría a realizar una autoenuncia por este hecho".

Las diligencias realizadas por el Ministerio Público y la Brigada de Homicidios Sur de la PDI permitieron establecer, en esta etapa inicial, su participación en el crimen.

Existirían antecedentes de violencia intrafamiliar

"La imputada refiere que habría tenido una discusión al interior del domicilio, no se entregan mayores antecedentes", explicó el fiscal.

Además, según la defensa, la menor "esboza que habría conflictos anteriores de violencia intrafamiliar", sin embargo, no existe denuncia al respecto en contra de ninguno de sus dos padres.