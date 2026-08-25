El Salvador declara alerta máxima por sequía asociada a El Niño

25 ag. 2026 - 20:39 hrs.

¿Qué pasó?

El Salvador declaró este martes la alerta máxima en todo su territorio por una sequía asociada al fenómeno de El Niño, que se perfila como el más intenso jamás registrado y ha provocado la pérdida de cultivos.

La medida ordenara el monitoreo de fuentes hídricas y cultivos, identificar comunidades en situación crítica y aumentar la vigilancia epidemiológica, entre otras tareas, informó Protección Civil.

El Niño es un fenómeno natural que eleva las temperaturas superficiales en el Pacífico ecuatorial central y oriental, lo que genera cambios globales en los vientos y las lluvias.

Sumado al calentamiento global por la actividad humana, el fenómeno actual se perfila como el más intenso jamás documentado con potencial de provocar eventos meteorológicos extremos en distintas regiones del planeta y de convertir a 2027 en el año más caluroso de los registros.

"Se declara alerta roja por sequía meteorológica y agrícola en todo el territorio nacional", señaló Protección Civil en X.

Sequía generalizada en El Salvador

El Salvador, de seis millones de habitantes, enfrenta una sequía generalizada y registró 14 récords de temperatura en agosto, según las autoridades ambientales.

La falta de lluvias, que habitualmente se registran en esta época, ha provocado una reducción del nivel de las fuentes de agua y la pérdida de cultivos.

Debido a ello, el Ministerio de Agricultura anunció previamente apoyo alimentario para las familias afectadas que no cuentan con sistemas de riego.

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