"Estamos listos": Nayib Bukele inscribe precandidatura para luchar por tercer mandato como presidente de El Salvador

29 jun. 2026 - 11:52 hrs.

¿Qué pasó?

El actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió su precandidatura para luchar por un tercer mandato a cargo de dicha nación.

Lo anterior lo pudo realizar debido a la reforma constitucional de 2025, que justamente permite la reelección indefinida.

La información fue confirmada en redes sociales la noche de ayer domingo por el partido Nuevas Ideas (NI), el mismo que lidera Bukele.

Partido gobernante

“Estamos listos”, publicó Xavi Zablah Bukele en su cuenta de X, quien es la máxima autoridad de dicho conglomerado y también primo del gobernante.

Lo anterior fue acompañado por una fotografía de la solicitud de inscripción de Bukele y de su vicepresidente, Félix Ulloa.

Cabe recordar que organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) consideraron la reelección indefinida, aprobada en agosto de 2025, como un "golpe mortal" a la democracia y una "manipulación" a la Constitución para favorecer las ambiciones de poder de Bukele.

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