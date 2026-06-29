Beneficio por Años Cotizados: ¿Desde qué edad se paga?

29 jun. 2026 - 08:00 hrs.

Desde que entró en vigor en enero de 2026, el Beneficio por Años Cotizados ha permitido a los pensionados y pensionadas del país elevar el valor de sus jubilaciones.

De esta manera, quienes ya se encuentran retirados han visto crecer el monto que reciben mensualmente, con incrementos que varían según los años que cada persona haya cotizado.

¿Desde qué edad se paga el beneficio por años cotizados?

Al ser un beneficio para pensionados, este comienza a pagarse desde los 65 años, siempre y cuando las mujeres hayan cotizado al menos 10 años y los hombres, un mínimo de 20.

En cuanto al monto del Beneficio por Años Cotizados, por cada año cotizado, se le agregará un total de 0,1 UF a su pensión, monto que, a la fecha (29 de junio), sería de unos $4.081.

¿Cuál es el tope de dinero que se puede recibir por el beneficio por años cotizados?

Sin embargo, existe un tope mensual. La pensión puede aumentar hasta en 2,5 UF ($102.000 aproximadamente), lo que equivale al máximo de 25 años de cotizaciones.

Por lo tanto, las pensiones aumentarán entre $4.000 y un poco más de $100.000. Este monto dependerá de los años cotizados y del valor de la UF al momento de recibir el beneficio.

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