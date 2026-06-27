Bono Bodas de Plata: estas son las instituciones donde puedes cobrarlo

27 jun. 2026 - 17:00 hrs.

El bono Bodas de Plata es un beneficio económico paras aquellas parejas que cumplan 25 años de matrimonio y cumplen con ciertos requisitos.

Tres distintas cajas de compensación se encargan de entregar este aporte a los matrimonios que reúnan los requisitos estipulados por cada una de ellas.

¿En qué instituciones se puede cobrar el Bono Bodas de Plata?

Las tres instituciones en las que se puede cobrar el bono Bodas de Plata son Caja Los Héroes, Caja 18 y La Araucana.

Cada una está en capacidad de determinar los requisitos y condiciones que aplican para entregar este beneficio .

Requisitos por institución para el bono

En la Caja Los Héroes se requiere certificado de matrimonio emitido por Registro Civil (que acredite los 25 años de matrimonio), solicitud de Autorización y Pago de Prestación, así como la cédula de identidad del afiliado y su cónyuge. El proceso debe hacerse en el lapso de los 120 días siguientes al aniversario.

Para obtener el beneficio en la Caja 18 se debe contar con un mínimo de 12 meses de afiliación, certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil y fotocopia de cédula de identidad vigente del afiliado. También cuenta con 120 días para reclamar el bono, a contar desde el aniversario 25.

En cualquier sucursal de La Araucana se puede cobrar el bono siempre que se presente certificado de matrimonio civil y cédula de identidad de pensionado afiliado, quien debe estar vigente al momento del hecho (aniversario 25) y del cobro.

El destinatario tiene plazo hasta el 31 de diciembre del año en curso para reclamar su pago. Además, si ambos cónyuges se encuentran afiliados a la caja, solo uno tendrá derecho al cobro del beneficio.

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