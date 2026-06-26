Bono Invierno 2026: ¿Cuántas veces se paga este beneficio de más de $81 mil?

26 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Con la llegada de los meses más fríos, vuelve también una ayuda económica que reciben miles de pensionados. El Bono Invierno, que en 2026 alcanzará los $81.257, es un aporte estatal pensado para acompañar ese período y aliviar parte de los gastos que suelen aumentar en esta época.

Es un beneficio automático, lo que significa que no requiere postulación ni trámites previos. Si la persona cumple con las condiciones establecidas, el monto se incorpora directamente a su pensión.

Pero junto con la expectativa de recibirlo, suele aparecer la pregunta si este dinero se entrega más de una vez o si corresponde a un solo pago dentro del año.

¿Cuántas veces se paga el Bono Invierno?

La respuesta es simple. El Bono Invierno se paga una sola vez al año, y en 2026 llegó junto a la pensión de mayo.

No se trata de un aporte mensual ni de depósitos repartidos en distintas fechas. Es un pago extraordinario que se entrega por una sola vez y que, además, tiene una característica importante: no es tributable, no es imponible y no está sujeto a descuentos.

Por eso, el monto que reciben las personas beneficiarias llega completo y se suma íntegramente a su pensión.

¿Quiénes reciben el Bono Invierno?

Para acceder a este pago, la persona debe tener 65 años o más. Además, su pensión no puede superar los $231.440, cifra equivalente a la pensión mínima de vejez para personas de 75 años o más.

Dentro de los grupos considerados están pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS), del Instituto de Seguridad Laboral (ISL), de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca), de mutualidades y también personas pensionadas en AFP que reciben pensión mínima con garantía estatal.

A ellos se suman quienes reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU) y no perciben otra pensión. En ese caso, podrán obtener el bono incluso si el monto de la PGU supera el límite general.

Los casos especiales y quiénes quedan fuera

El Bono Invierno también considera pensiones especiales de reparación, como las destinadas a víctimas de prisión política y tortura, pensiones de viudez derivadas de esos beneficios y pensiones no contributivas de exonerados políticos.

En esos casos, si la persona recibe únicamente ese ingreso, podrá acceder al pago aunque supere el tope económico.

La situación cambia cuando hay más de una pensión. Si la suma total supera los $231.440, no se podrá acceder al bono.

También quedan excluidos quienes reciben el Subsidio de Discapacidad y quienes son titulares de la indemnización del carbón, beneficios que no están contemplados dentro de esta ayuda.

Para quienes tengan dudas, pueden revisar si son beneficiarios descargando en este link la liquidación con ClaveÚnica, a través de videoatención en ChileAtiende, llamando al 101 o acudiendo a una sucursal presencial.

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