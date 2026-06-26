Suben montos de la Asignación Familiar: Revisa cuánto podrías recibir

26 jun. 2026 - 12:00 hrs.

En muchos hogares, los ajustes en el ingreso mínimo no se sienten solo en el sueldo mensual. También se traducen en cambios automáticos en distintos beneficios del Estado que dependen directamente de ese valor. Uno de ellos es la Asignación Familiar, un aporte que se paga por cada carga reconocida.

El pasado martes 16 de junio, el Senado despachó a ley el alza del sueldo mínimo y lo fijó en $553.553, vigente desde mayo y con pago retroactivo. Con esta actualización, al menos cuatro bonos estatales se ajustaron de manera automática, entre ellos la Asignación Familiar.

En la plataforma de ChileAtiende ya fueron publicados los nuevos montos de este beneficio que comenzarán a regir con este cambio.

¿Quiénes reciben la Asignación Familiar?

La Asignación Familiar es un aporte en dinero que se entrega por cada carga familiar reconocida. La reciben trabajadores dependientes, independientes, pensionados y también personas que acceden a subsidios como el de cesantía o incapacidad laboral.

También puede llegar a quienes reciben la Pensión Garantizada Universal (PGU), la Pensión Básica Solidaria de Invalidez o el Fondo de Cesantía Solidario, entre otros beneficios. En el caso de embarazadas, el aporte se denomina Asignación Maternal.

Según los criterios establecidos, el beneficio se extiende a distintos tipos de familias, siempre que las cargas estén acreditadas.

Cuánto se puede recibir con los nuevos valores

Con el reajuste asociado al ingreso mínimo, los montos de la Asignación Familiar quedan definidos por tramos de ingreso:

Ingresos de hasta $649.039: $22.601 por carga.

Entre $649.039 y $947.990: $13.870 por carga.

Entre $947.990 y $1.478.539: $4.382 por carga.

Sobre $1.478.539: no corresponde el beneficio.

En los casos en que la Asignación Familiar se entrega por invalidez, el monto se paga duplicado respecto del tramo correspondiente.

¿Cómo se entrega el pago?

La forma de pago depende de la condición de cada persona. En el caso de trabajadores dependientes, el beneficio se incorpora directamente al sueldo mensual.

Para pensionados, el pago se realiza junto a la pensión a través del IPS o la AFP. En tanto, quienes reciben subsidios como cesantía o incapacidad laboral lo obtienen de manera mensual junto a esos beneficios.

Los trabajadores independientes, en cambio, pueden recibirlo de forma anual a través del IPS, dependiendo de si están obligados o no a cotizar durante el año.

Quiénes pueden acceder y qué cargas se reconocen

Para acceder a la Asignación Familiar es necesario acreditar cargas como cónyuge, conviviente civil, hijos hasta los 18 años o hasta los 24 si estudian, además de hijas o hijos con invalidez sin límite de edad.

También pueden reconocerse ascendientes, nietos, bisnietos u otros menores bajo cuidado legal o judicial, entre otras situaciones que contempla la normativa.

El trámite puede realizarse en línea a través de ChileAtiende con Clave Única, en sucursales o mediante videoatención, según el tipo de beneficiario y condición laboral.

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