Feriado del 29 de junio: Así funcionarán los supermercados y malls

28 jun. 2026 - 15:00 hrs.

Junio se despedirá con un feriado, que corresponde a este lunes 29 de junio, cuando se conmemore el Día de San Pedro y San Pablo, lo que también permitirá un fin de semana largo.

Esta instancia muchos la aprovechan para descansar en el hogar, pero también otros para salir a pasear o disfrutar de algún panorama. Aunque, al ser un día festivo, surge la duda sobre los horarios del comercio y si este abrirá ese día.

Así funcionarán los supermercados y malls este 29 de junio

Pese a ser feriado, comercios como supermercados y malls mantendrán sus horarios normales, que en la mayoría de los casos son de apertura a las 08:00 o 09:00 de la mañana y de cierre a las 21:00 aproximadamente.

La situación sería diferente si fuera feriado irrenunciable, en cuyo caso los supermercados no abren, pero este 29 de junio no es festivo irrenunciable. Cuando se trata de feriados irrenunciables, solo algunos servicios pueden funcionar normalmente, con sus respectivos horarios, según lo establezca el empleador.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2026?

De este modo, actualmente restan solamente 10 feriados hasta que termine este 2026, los cuales son los siguientes:

Lunes 29 de junio, San Pedro y San Pablo.

Jueves 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen.

Sábado 15 de agosto, Asunción de la Virgen.

Viernes 18 de septiembre, Independencia Nacional ( irrenunciable ).

). Sábado 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército ( irrenunciable ).

). Lunes 12 de octubre, Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre, Navidad (irrenunciable).

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